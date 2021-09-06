新天地看下半年起婚宴吉日一廳難求 斥8000萬元翻新

連鎖宴會餐飲業者新天地 (8940-TW) 今 (6) 日指出，由於疫情使婚宴會館大量歇業，導致供給面減少，近來詢問婚宴檔期頻率大增，預料下半年至 2022 年將出現吉日婚宴一廳難求的現象，因此，逆勢加速內部軟硬體全面升級，斥資 8000 萬元逐步翻新位於台中北屯區旗艦館，為疫情結束後再次湧現的婚宴商機預做準備。

新天地表示，疫情期間不但未裁員、減薪，並利用三級警戒無法營業期間，加速內部軟硬體全面升級，此次斥資 8000 萬元逐步翻新位於台中北屯區旗艦館，主要是鑑於新人對證婚儀式的偏好和宴客規模調整，打造出證婚禮堂、動線獨立的小廳房。

據新天地觀察，全台的宴會餐廳、會館近千餘家，此次受疫情衝擊而歇業者超過百家，多屬於區域小型宴會廳，尚存的半數業者狀態也是岌岌可危，預料疫情解封之前還會有一波歇業潮。

不過，新天地強調，台灣每年約有 12-13 萬對新人結婚宴客，連續 2 年疫情爆發令原本預訂的婚宴檔期大亂，預估近 2 年受疫情影響延後舉辦婚宴的新人超過 10 萬對，將會在疫情解封後湧現一波補辦婚宴潮，因此，危機也是轉機，更新軟硬體升級後，為疫情結束後再次湧現的婚宴商機預做準備。

新天地預期，在後疫情婚宴市場，將出現大者更大的態勢。