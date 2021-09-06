日本首相丟震撼彈 股市強勁上漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國數據錯綜，ISM 製造業採購經理人指數優於預期、新訂單數據表現亮眼，勞動市場雖然初領失業救濟金人數下降，但非農新增就業人數不如預期，降低貨幣政策大幅轉向的機率。同時，房價勁揚帶動建築與不動產類股表現，美股上漲 0.6%；

2. 歐元區通膨來到 8 月份通膨成長 3.0%，來到十年以來高點，引起市場關注歐洲央行貨幣政策是否將改變，歐股僅小幅上漲 0.3%；

3. 日本首相菅義偉表示無意連任，同時在資本支出、工業生產、零售銷售年增率優於市場預期的情形下，日本股市大漲 5.4%。

新興市場

1. 儘管中國經濟數據依舊不如預期，官方約談 11 間網約車平台，同時繼續對大宗商品、不動產的炒作行為出台因應措施，中國股市持續反彈 4.1%；

2. 印度疫情受控，且在外資持續流入下，印度股市上漲 3.6%。

債券市場

1. 美國 10 年期公債殖利率緩步回升至 1.3%，美國政府公債小跌 0.2%；

2. 高息債券如全球高收益和新興市場債券利差縮窄，在美元下跌的情況下，當地計價新興債本週上漲 1.5%。

原物料、匯率

1. 就業市場數據好壞參半，美元回落 0.7%，金價則上漲 0.6%；

2. OPEC + 預計按照原先計畫，逐步恢復增產，但墨西哥灣因為暫時停產而使得原油庫存下降，油價持續上漲 1.4%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/9/6（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/9/3）

資料來源: Bloomberg，2021/9/6（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/9/3）

三大市場關鍵事件及分析

1. 歐美熱、亞洲冷，製造業復甦不同調

從 8 月製造業採購經理人指數來看，美歐地區持續強勁擴張，亞洲地區則大多陷入萎縮，疫苗取得與施打較慢及疫情反覆惡化應是兩者差異的主因。

資料來源：Bloomberg、Our World in Data，「鉅亨買基金」整理，2021/9/2。

2. 印度央行走自己路，股市表現突出

儘管國內消費者物價年增率都出現升高的跡象，相較於迅速升息以對的俄羅斯與巴西央行，印度央行仍維持低利率政策不變，較寬鬆的貨幣政策也刺激印度股市大漲。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2021/9/2。

3. 美股頻創新高，壓力點來了？

由於疫苗施打速度快速，美股今年以來上漲將近 22%，與此同時避險市場也開始居安思危，然而根據過往的平均經驗來看，9 月份的低點反而是介入第四季的最佳時機。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/9/3，指數採標普 500 指數，報酬率以美元計算。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/9/2。

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