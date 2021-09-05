生技醫療、AI基金績效紅不讓 錢進生醫基金中長線不淡

今 (2021) 年以來，海外股票型基金中，績效表現最好集中生技醫療、科技兩大類型，時序進入 9 月，生技及科技雙主題投資續夯，投信看好生技醫療基本面穩健、財報亮麗，資金寬鬆下，9 月可留意生技醫療、人工智慧題材，其中，布局生醫基金可搶中長線先機。

隨美國十年公債殖利率持續探低，市場重回風險性資產懷抱，根據 Cmoney 最新統計，投信發行 204 檔海外股票基金中，今年來績效表現最好集中生技醫療、科技兩大類型，包括新光全球生技醫療基金，美元及新台幣級別分別占居第一、第二名，排名第三則是統一全球智聯網 AIoT(美元)，第四名為凱基雲端趨勢基金 (美元)、第五名為野村全球高股息 (人民幣)，從前五名基金中可以看出，生技醫療、AI 相關的基金最帶勁。

冠軍操盤人新光全球生技醫療基金經理人李淑蓉建議，9 月美股產業投資亮點，仍聚焦在「生技醫療」領域，包括 mRNA 技術平台、癌症免疫療法、抗體藥物、基因編輯藥物等，皆挹注相關個股未來營運動能及投資潛力，生技醫療類股可攻可守，產業趨勢具成長性，適合作為國人海外基金定期定額的首選。

新藥物前景火紅、新療法點亮商機

李淑蓉指出，新冠變種病毒肆虐下，對生技醫療產業帶來如革命性改變，未來治療確診病患的主力藥物，不僅需求量將爆增，未來銷售成長前景亦十分樂觀，激起全球各大藥廠，均持續致力於技術研發，相關新藥商機包括 mRNA 技術平台、癌症免疫療法、抗體藥物、基因編輯藥物等，挹注生技醫療類股更多成長動能。

此外，生醫產業利多消息不斷，除抗疫新藥持續進展外，今年 6 月阿茲海默症新藥獲美國 FDA 核准，及首度應用於人體的 CRISPR 基因編輯療法，在第一階段臨床實驗結果正面，皆為產業帶來創新突破，技術沿革進入嶄新里程碑。

加上從今年起，產業間再度掀起併購熱潮，今年不管是生技類股，或醫材類股都有併購題材，大廠為加速現金運用，將不斷挹注資金於新藥開發及產品線整合，反而加速臨床實驗前試驗需求大增，使得全球委外研發服務 (Contract Research Organizations，CRO) 商機火紅，相關個股今年股價亦有良好表現。

李淑蓉強調，從第二季財報表現來看，生技醫療股營收與獲利良好，強勁的基本面前景，為那斯達克生技指數 (簡稱 NBI 指數) 提供支撐，尤其是具備明星級產品及下一代突破技術的中小型生技製藥股，投資前景備受期待。

李淑蓉進一步指出，大型生技股營收持續成長，現金充沛，除進行庫藏股買回，預估企業併購交易將持續進行，帶動族群股價表現。



第四季為醫學會議旺季，儘管股價已有漲幅，但短線仍可受惠研發進展利多，李淑蓉認為，近年來 FDA 審核態度正向，加速新藥接連問世，根據目前 FDA 批准的新藥數量來看，2021 年將有更多的新藥獲批上市，帶旺生技醫療產業營運前景。

對投資人來說，若認為海外生技股艱澀難懂，也可選擇由專家領航的全球生技醫療基金輕鬆佈局，不論是中長期單筆投資，或定期定額投資，都能更有效掌握生醫產業的成長契機。