菅義偉表態後日股大漲 東證指數寫30年來新高

日經 225 指數在週五 (3 日) 出現連續第 5 天的大幅上揚，3 日收在 29128.11 點、較上個交易日上漲 2.05% 或 584.60 點，也是今年 6 月 16 日 (29291 點) 以來、睽違約兩個半月的新高；上漲幅度也是今年 7 月 12 日 (628 點) 以來最大。

另外，3 日的東證指數 TOPIX 收在 2015.45 點、上漲 1.61% 或 31.88 點，創約 30 年又 4 個月 (1991 年 4 月) 以來最高。

3 日的東京股市早盤受美國初領失業金人數小幅下滑的激勵，對景氣敏感的股票明顯出現買氣。後來在 3 日中午時，因傳出日本首相菅義偉表態不選下屆黨魁、意味著日本首相的位子將出現更迭，市場普遍期待下任首相會打出大膽的經濟刺激對策，也使得日本股市行情在期貨主導下也出現了急遽攀升，日經 225 指數一度漲逾 600 點。

JPX 日經 400 指數也在 3 日持續出現大幅上揚，當天收在 18223.06 點、上漲 1.68% 或 300.26 點。

東證一部 3 日的成交金額估算約 3 兆 2808 億日圓，是今年 7 月 9 日以來、相隔約 2 個月的高水準；成交股數達 12 億 4310 萬股。

類股表現方面，東證一部 33 類股全部上揚，漲幅以日本製鐵 (5401-JP)、JFE(5411-JP) 等鋼鐵業類股最多，電機業、證券商品期貨和機械類股尾隨在後。

3 日在東證一部共有 1768 檔股票上漲、約占整體 8 成，其他有 343 檔股票下跌，77 檔股票維持平盤。