〈觀察〉8月面板報價跌勢再擴大 驅動IC毛利率恐回落

隨著面板業歷經長達一年的缺貨、漲價，近期報價開始出現反轉，最新 8 月報價中，小型面板單月跌幅超過 1 成，不僅較原預期擴大，也影響面板大廠對驅動 IC 的拉貨意願，業者在客戶受壓下，恐面臨價格漲不動、成本又上漲的雙重壓力，毛利率恐將有回落壓力。

驅動 IC 自去年底開始，受惠面板缺貨潮、報價攀升，客戶對驅動 IC 拉貨意願大增，形成「只求量、不求價」的局面，拉抬驅動 IC 價格快速上漲，較去年同期幾乎翻倍，推升聯詠 (3034-TW)、敦泰 (3545-TW)、天鈺 (4961-TW)、矽創 (8016-TW) 第二季毛利率衝破 50%。

不過，隨著面板報價漲勢趨緩，甚至出現下跌，面板廠已不再照單全收驅動 IC 上漲成本，影響部分業者報價，儘管第三季仍有漲幅，但第四季恐出現凍漲情形。

從 LCD 驅動 IC 供給端來看，採用製程多為 8 吋晶圓，包括慣用的 0.18 與 0.11 微米或是 90 奈米，但現今不論聯電 (2303-TW)、世界 (5547-TW)、力積電 (6770-TE) 第三季報價仍持續上調，讓驅動 IC 業者儼然成為面板廠、晶圓代工廠兩隻大象間的夾心餅乾。

驅動 IC 大廠聯詠第三季財測也可窺見，營收估約 378-388 億元，可望再季增 1 成以上並創新高，不過，毛利率預估區間則落在 48-51%，中位數 49.5% 推算，較第二季歷史高峰 50.33% 下滑，凸顯成本完全轉嫁已有一定難度。

業界預期，隨著面板出貨高峰已過，驅動 IC 業者為考量合作關係，晶圓代工上漲成本將轉由客戶與自身各自吸收一部分，未來毛利率雖不至於滑落至先前 35% 以下，不過，要長期維持在 50% 以上，也恐有一定難度。