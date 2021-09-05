考量藥物發展空間 合一暫停新冠新藥臨床試驗

合一 (4743-TW) 考量國際藥廠羅氏 (Roche) 開發的治療新冠肺炎藥物 Tocilizumab，已取得美國 FDA 緊急使用授權 (EUA) ，並被台灣衛福部納入公費用藥，合一旗下治療嚴重新冠肺炎患者新藥 FB704A，未來發展空間有限，決定暫停二期臨床試驗。

合一針對新冠疫情開發出兩項新藥，一項為治療嚴重嗜中性球氣喘新藥 FB704A，是自行開發的 Anti-IL6 全人單株抗體新藥，另一項則是從病毒不易突變的基因區域設計出的新藥 SNS812。

合一看好，新冠患者會受到體內病毒引起細胞激素風暴，變成重症病患，其中，IL6/IL6R 為造成細胞激素風暴的關鍵因子之一，而新藥 FB704A 可抑制 IL6，避免重症惡化。

不過，國際藥廠羅氏已上市的藥物 Tocilizumab(Anti-IL6R)，可抑制新冠感染者過度免疫反應產生細胞激素風暴，改善嚴重肺炎致死率，已取得美國 FDA EUA 及被納入台灣公費用藥。

合一新冠新藥 FB704A 雖然已獲准美國 FDA 許可執行二期臨床試驗，目標治療全球尚無有效藥物的嚴重嗜中性球氣喘，但考量該新藥需再投入大量資源，且發展與羅氏藥廠相同適應症藥物差異不大，因此決定暫停試驗。

合一提到，雖然 FB704A 暫停臨床試驗，但會將研發重心擺在另一新冠新藥 SNS812 上，SNS812 是與中天上海合作開發的抗新冠病毒核酸新藥，已完成 6 次攻毒動物試驗，目前尚進行後續關鍵分析中。

據合一規劃，雖然 SNS812 試驗過程限制多，加上穩定性不高，若新藥可確認抗病毒效果，預計今年完成臨床前試驗、明年進行人體試驗。