高速傳輸族群漲翻天 但是這檔隱藏版快充股你知道嗎?

<大盤動向>

台股今天開高走高，指數早盤最高來到 17,540，在聯電買盤不斷進駐下，尾盤收 17,516.92，上漲 197.16 點，成交量為 3,613 億元，強勢站回季線、5 日線，三大法人今日合計買超 370.91 億，外資大買 324.85 億元，投信終結連 2 賣，買超 3.12 億元，而台指期未平倉方面，外資再增 4,014 口空單，就技術面來看，台股短線可以 8/31 低點為防守點位，若破則短線上將偏空看待，而前高壓力點位將先看 17,593.85，若站上則可望再向上挑戰 17,700 甚至萬八。

<類股動向>

電子族群今日成交比重穩住 6 成，整體上漲 1.56%，其中半導體族群佔大盤比重達 5 成，漲幅近 2%，航運今日持續探底，整體運輸指數下跌近 4%，成交比重維持在 2 成以下，在權值股方面，晶圓雙雄帶頭領漲，台積電上漲 2.14%，聯電大漲 9.38%，鴻海、台達電也都有 1% 左右漲幅，僅聯發科下跌 1.5%，但仍穩站 900 之上，晶圓雙雄的強勢表現，帶動晶圓代工類股一併上攻，世界上漲 3.59%，而力積電也有 2% 以上漲幅，站回 70 大關。

而其餘電子類股，今日 ABF 載板再度重返榮耀，景碩漲勢最兇達 8.15%，其次是 #欣興 (+5.08%) 以及 #景碩(+8.15%)，而驅動 IC 方面，面板端的驅動 IC 廠今日普遍下跌，僅天鈺微幅上漲 1.54%，而 LED 端的驅動 IC 廠，則是呈現兩樣情，龍頭廠 #聚積上漲 3.96%，笙泉大漲 6.4%，ESL 驅動 IC 全球領導廠商 #晶宏，今日則是強攻漲停。另外，MCU 族群今日也全面大漲，偉詮電、金麗科、欣唐、凌通、松翰、紘康、九齊、盛群等今日都全數大漲。

<高速傳輸>

以 USB4.0 為首的高速傳輸族群，本週開始正式發動，創惟、祥碩、鈺創、威鋒電子、譜瑞 - KY 等，本週都有兩根停板以上漲幅，高速傳輸族群正式成為台股新主流，關於高速傳輸族群的分析，我先前已寫過多篇文章，有興趣的投資朋友請在鉅亨網搜尋 [股海大丈夫]，在這就不再多做贅述，今日類股股價漲跌互見，鈺創大漲 7.55%，創惟拉尾盤上漲 1.59%，而威鋒電子、譜瑞、通嘉等則呈現漲多回檔，我認為高速傳輸這波行情，短時間還不會結束，股價漲多回檔是常態，整理過後都還會再上，另外，還有一檔隱藏版的 USB PD 概念股，就是目前身在興櫃的 #精拓科技(4951-TW)，目前通過 QC 4 + 規格的廠商，除了國外大廠恩智浦(NXP)、戴樂格(Dialog) 外，台廠僅有偉詮電、通嘉(3588-TW)、昂寶 - KY、威鋒電子及精拓科，下圖是精拓科技全系列產品表格。

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