十字線後的大跌走空了嗎？茂達強鎖漲停 未來怎麼看？

行情一波波，漲幅一浪浪，沒幾天指數竟已反彈 1275 點，昨天十字變盤線，今日直接大跌，未來怎麼走？先閃再說。今日節目參考：https://youtu.be/ovrATD5CGBE

從 8523 開始，投資人被訓練到，大跌大買，小跌小買，漲也買，跌也買，這種操作模式，能持續賺錢的機率還有嗎? 永誠投顧徐照興分析師表示，目前扯後腿的，可能會發生在費城半導體，須留意是否出現死亡交叉，而加權月線由高點往下扣，月線有機會翻揚，但季線卻開始扣高，季線準備反轉? 在成交量遲遲無法放大下，盤中的停損停利點就格外重要，不要抱上又抱下，白忙一場。

根據龍捲風操盤術台灣 50 周 KD 目前已黃金交叉 (週五確認)，有機會帶動加權周 KD 同步黃金交叉？展開波段行情？前提是加權日 KD 不能死亡交叉，一但死亡交叉，短線就要先回了，在這種複雜的行情，股票要好好認真調整。

而昨天鉅亨文章提到的航運，果真昨若今彈，但這種漲幅，短線還是無法形成氣候，再看看吧！

iPhone 有機搭配低軌衛星，相關概念台揚 (2314-TW)、華通 (2313-TW)、金寶(2312-TW)、昇達科(3491-TW)、同欣電(6271-TW)、公準 (3178-TW)，而新蘋概股，我們也在理財大亨節目分享過了(周一預錄的)，今日鉅祥(2476-TW)、創惟(6104-TW) (又漲停)、全新(2455-TW)、精材(3374-TW) 漲跌互見，在行情混沌不明下，看看就好！(https://www.youtube.com/watch?v=wvo8BQVrchM)

電動車電池概念股美琪瑪 (4721-TW) 不用說，就是指標股，指標股衝出去，其他電持股再留意，否則，敵不動，我不動，不用隨意浪費子彈，今美琪瑪拉尾盤，但整流二極體的往下跌，風險還是要控制好。

IC 設計概念股部份，我們今日調節了創意 (3443-TW)、茂達 (6138-TW) 先續抱，而昨日的類比科(3438-TW)，早盤 10:00 不到就漲停，可惜行情不好，鎖不住，我們就先出了，這些資訊 TG 都有，現在開放鉅亨網讀免費加入，Telegram：https://t.me/imoney168。

行情如預期出現快速回馬槍，自己操作要盯緊一些，需要尋求協助的話可用以下任何的連結，都可找到筆者。

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