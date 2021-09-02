台股跌154點退守17300點 外資終止連4買 三大法人賣超34.18億元

美股那斯達克指數周三創新高，但台股今 (2) 日震盪下挫，電子股普遍走弱，鋼鐵、塑化等傳產股賣壓沉重，航運股表現相對有撐，終場指數下跌 154 點，收全場最低 17319 點，失守季線及 5 日線，三大法人同站賣方，合計賣超 34.18 億元，外資終止連 4 買。

加權指數成交值仍不到 3500 億元。觀察籌碼面變動，外資終止連續 4 個交易日買超，轉為賣超 23.99 億元；投信賣超 5.37 億元；自營商賣超 4.8 億元，三大法人共聯手賣超 34.18 億元。

台積電股價翻黑，終場跌近 1%，收在全場最低 607 元；聯電盤中一度勁揚 4%，衝上 67 元，續創近 21 年新高，但午盤後漲勢收斂，終場以 64 元小黑作收；市場看好晶圓代工價格看漲至 2022 年，世界獲買盤支持，一度大漲衝上 159.5 元，改寫新天價，終場收 153 元，漲幅 1.3%。

觀察主要電子股表現，聯發科、鴻海力守盤上，大立光、國巨、瑞昱、聯詠、華碩、台達電等均下跌超過 1%；面板股賣壓沉重，友達重挫 3%，群創、彩晶也跌逾 2%；二極體廠面臨回檔壓力，強茂大跌逾 9%，驚險守住百元，德微重挫近 7%，台半、虹揚 - KY 均下跌逾 4%。

亞德客 - KY 第三季營運可望淡季不淡，今天股價延續強勢表現，一度大漲 7%，衝上 939 元，終場漲幅收斂至 3%，守穩 900 元大關。工具機族群普遍走揚，大量勁揚逾 5%，上銀也漲逾 2%，不過，直得賣壓相對沉重，終場重挫逾 4%。

傳產方面，台聚家族的華夏、亞聚、台達化今天除息交易，華夏、台達化陷弱勢貼息，亞聚則守在平盤；台塑集團股今天壓盤，台塑、台化、南亞均下挫逾 1%。貨櫃三雄開低後隨即翻紅，漲幅均在 1% 之內；散裝航運股獲買盤青睞，包括四維航、台航、中航、裕民及慧洋 - KY，分別上漲 1-3%。