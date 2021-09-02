傳產、電子湧賣壓 台股跌154點收全場最低17319點 摜破季線

美股那斯達克指數周三創歷史新高，但台股今 (2) 日漲多拉回，盤中湧現賣壓，電子股無力撐盤，鋼鐵、塑化等傳產股成為空軍狙擊的目標，但航運股相對抗跌，終場指數下跌 154.23 點，收全場最低 17319.76 點，跌破季線及 5 日線，成交值 3473.57 億元。

台積電股價翻黑，終場跌近 1%，收在全場最低 607 元；聯電盤中一度勁揚 4%，衝上 67 元，續創近 21 年新高，但午盤後漲勢收斂，終場以 64 元小黑作收；市場看好晶圓代工價格看漲至 2022 年，世界獲買盤支持，一度大漲衝上 159.5 元，改寫新天價，終場收 153 元，漲幅 1.3%。

矽智財概念股今天交投熱絡，隨著台積電全面調漲晶圓代工價格，三星等多家國際大廠也傳出跟進，市場看好 IP 廠營運水漲船高，積極搶進，力旺盤中續創天價，衝上 1715 元，但尾盤賣壓出籠翻黑作收，M31 也一度漲停，收漲約 7%，創意終場上漲逾 1%，智原則拉回平盤整理。

觀察電子股表現，聯發科、鴻海力守盤上，大立光、國巨、瑞昱、聯詠、華碩、台達電等均下跌超過 1%；面板股賣壓沉重，友達重挫 3%，群創、彩晶也跌逾 2%。

航運股今天表現相對抗跌，貨櫃三雄開低後隨即翻紅，漲幅均在 1% 之內，散裝航運股獲買盤青睞，包括四維航、台航、中航、裕民及慧洋 - KY，分別上漲 1-3%，此外，宅配通、漢翔等運輸股也有不錯表現。