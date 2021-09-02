〈焦點股〉IP概念股交投熱 力旺續創天價、M31一度攻漲停

隨著台積電 (2330-TW) 調漲晶圓代工價格，三星等多家國際大廠也傳出跟進，市場看好矽智財 (IP) 廠營運水漲船高，積極搶進相關概念股，力旺 (3529-TW) 今 (2) 日股價續創天價，衝上 1715 元，M31(6643-TW) 也一度漲停，整體 IP 族群交投熱絡，但隨著大盤賣壓出籠，漲勢隨即收斂。

力旺是台積電長期合作的嵌入式 IP 供應商，目前約有超過 6 成業績來自量產權利金，逾 3 成來自簽約授權金，今天早盤吸引資金進駐，股價一度大漲近 5%，衝上 1715 元，改寫歷史新高價，但賣壓隨之出籠，拉回平盤附近整理。

M31 積極布局先進製程，除了台積電外，也隨著客戶指定要投片三星，順勢切入其供應鏈，待三星正式漲價後，M31 營運可望沾光。M31 今天獲買盤青睞放量大漲，並攻上漲停價 380 元，為近 1 個月來高點，漲停打開後，仍有 7% 以上的漲幅。

此外，智原也與三星合作，隨著每片晶圓價格上漲，權利金預期將跟著水漲船高，智原早盤勁揚近 6%，但隨著大盤賣壓湧現，股價一度翻黑，在平盤附近震盪。

創意著重在先進製程相關開發，與台積電緊密合作，包含 CoWoS、InFo 等技術，今天股價也在盤上表現，一度上漲逾 4%，最高來到 466 元，挑戰前波高點。