矽力-KY 2023年挑戰賺10股本 外資喊上5300元新天價

外資今 (2) 日出具報告指出，矽力 - KY (6415-TW) 受惠晶圓代工廠支持、產品組合改善及銷售單價提升，毛利率 50% 以上將成未來新常態，調升今年每股純益，估達 59 元，看好 2023 年將翻倍挑戰 107 元，一年賺進 10 個股本。

矽力第二季毛利率飆升至 53%，遠高於外資、市場預期的 49%，外資表示，矽力考量資源有限，將產能分配給高階產品，帶動產品組合大幅優化，由於晶圓代工緊缺情況短期未解，加上電源管理晶片 (PMIC) 是供應鏈中最缺的產品之一，矽力仍可將上漲成本轉嫁給客戶，提升獲利表現。

外資認為，隨著台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 釋出產能緊缺達 2022 年，矽力平均銷售單價將續揚，且產品組合持續改善，毛利率可望從原預估區間 45-50%，提升至 50% 以上。

此外，矽力也提升自家 Gen 3 製程平台產出比重，不僅可增加每片晶圓產出量，也能進一步降低成本，有助毛利率表現。

針對產能現況，儘管現今 8 吋產能持續緊張，不過，外資看好，矽力代工產能主要來自聯電，比重約 70-80%，受惠聯電支援，加上持續尋找 12 吋的新合作夥伴，可望維持未來每年營收年增 20-30% 目標。

外資此次調升矽力毛利率預估，預計 2021-2023 年將達 52.3%、54.1%、53.9%，每股純益也達 59 元、81 元、107 元，目標價也自 3600 元，提升至 5300 元。