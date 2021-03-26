和勤精機去年獲利創新高 EPS 1.69元 擬配1元股利

精密沖壓廠和勤精機 (1586-TW) 今 (26) 日公布 2020 年全年財報，去年第四季營收首度突破 7 億元，達 7.02 億元，創單季新高，全年營收 22.96 億元，年增 9.69％，稅後純益 1.38 億元，創上櫃以來新高，每股純益 1.69 元，去年盈餘公司也決議，擬配發每股 0.8 元現金股利及 0.2 元股票股利，合計 1 元股利。

和勤在新電動車零件的營收比重已達 8.09％，2021 年來自美系電動車大廠的訂單持續成長，也供應其他品牌新能源車座椅、門鎖等零件，並與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件；此外，和勤也加入鴻海 (2317-TW)MIH 聯盟，爭取更多電動車商機。

和勤 2020 年營收 22.96 億元，毛利率 21.56%、營益率 10.01%，雙創上櫃以來最高；稅後純益 1.38 億元，年增 5.86 倍，創下公司上櫃以來新高，每股純益 1.69 元

和勤 2021 年 2 月營收為 1.69 億元，月減 33.4%，年增 1.11 倍，反映車用需求強勁，累計今年前 2 月營收 4.22 億元，年增 56.22%。2 月營收較 1 月下滑，主要在於工作天數減少，預估 3 月營收回升。

和勤在硬碟產業相關業務方面，有八個產品為高階機種零件，以 5G、雲端伺服器為主，出貨不受硬碟 PC 市場縮減影響，在現有客戶訂單下，除了既有終端客戶 Seagate 外，亦持續開發 WD、Toshiba 供應鏈，預期今年硬碟零件營收將能維持去年水準。公司仍持續接觸新客戶，擴大硬碟零件的全球市占率。此外，高壓注塞泵系列產品預計下半年出貨，預期對公司業績有顯著貢獻。

和勤也持續開發新產品，朝不斷優化產品組合、拉高平均毛利率目標邁進，高壓柱塞泵、重卡變速箱零件即將量產之外，冷凍空調零件、自行車精密零件等高端產品開發案也在進行中。

至於近期原料價格大漲，和勤表示，因預期到原料上漲的趨勢，已提前備料到第二季，未來將持續觀察原料價格的變化，並進行製程改善與合理調整產品價格。