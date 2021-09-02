映泰最大股東申報轉讓3100張持股 持股比跌破10%

在虛擬貨幣熱潮下，台主板廠吸引海外區塊鏈 ETF 投資，不過，根據公開資訊觀測站資料顯示，映泰 (2399-TW) 大股東景順埃爾伍德全球區塊鏈投資專戶，近日申報將轉讓 3100 張持股，引發外界議論，以此推算，該投資專戶在完成交易後，持股比例將降至 10% 以下，未來申報轉讓將不需再行公告。

景順埃爾伍德全球區塊鏈投資專戶今年上半年加碼映泰持股，至 8 月底總持股逾 2 萬張，持股比例 11.69%，躍居單一最大股東，對於大股東申報轉讓持股，映泰僅表示，有接獲大股東通知。

由於虛擬貨幣年中受中國等監管單位擴大監管措施，導致價格、市值一度腰斬，近期則在利空淡化、應用擴大下，逐步回溫，以比特幣為例，近期一度重回 50000 美元大關，自年中低點反彈近 6 成，不過海外區塊鏈 ETF 此時調整持股，引起外界議論。

景順埃爾伍德全球區塊鏈投資專戶在 8 月底申報轉讓 3100 張持股，轉讓時間在 8 月 29 日至 9 月 28 日，交易方式為一般交易，依此推算，交易完成後，該區塊鏈 ETF 持股將降至約 1.77 萬張。

映泰目前仍以主機板為主要營收來源，比重達近 7 成，顯示卡、工業電腦、固態硬碟則各占 1 成，但上半年在虛擬貨幣刺激下，第二季純益達 1.47 億元，季增 114.73%、年增 210.66%，每股純益達 0.83 元，創下近九年新高，累計上半年純益 2.16 億元、年增 963.7%，每股賺 1.22 元。

另一方面，映泰為強化市場競爭力，擬以私募方式辦理現金增資，預計私募張數在 3.5 萬張內，但目前尚無已洽定的應募人。