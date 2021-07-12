台航談散裝 獲利有望一季優於一季 今明年樂觀

散裝航商台航 (2617-TW) 董事長劉文慶在今 (12) 日股東常會中指出，由於市場需求強勁，看好今年營收、獲利有望一季比一季高，今明年展望樂觀。

劉文慶說明，目前中小型船舶日租金達 3.2 萬美元，其中，巴拿馬型日租金已來到 3.7 萬美元，比起去年同期僅 6000-7000 美元等於是翻了 4 倍，由於台航主要船隊為中小型散裝，最為受惠，隨著 10 月將有巴拿馬型新船將交付，將再為後市添新動能。

台航目前船隊共 19 艘，平均船齡約 6.5 歲，並已向大島造船所訂造 20 艘船舶，今年共交付 5 艘，新船均為節能高效率船舶。

台航指出，由於新冠疫情造成的運價衝擊，去年散裝船訂單以載重噸來看年減幅高達 58%，約僅 1350 萬噸，創 2016 年來的新低，也是自 2001 年以來造船訂單次低，除了載重噸 6 萬噸左右 Ultramax 船型略增外，其除船型均明顯減少，目前訂單量僅占現有船噸載重噸約 5.7%，處於歷史的低水位。

據國際知名研究機構 Clarksons 報告，今年預估海運量需求成長可達 4%，但船噸增量預估將低於去年，因此，台航認為，運價將維持不錯的水準。

若就長期來看，隨著 2023 年開始將實施能源效率指標 (EEXI) 等各種控制溫室效應措施，將促使船速減慢並加快老船淘汰，有利運價提升。

不過，台航不諱言，在再生能源比重逐年升高下，歐美國家對煤電用量的減少，恐對散裝船運價是較為負面的影響。

另外，台航在股東會中完成 6 席董事及 3 席獨董的改選，大部分的董事和獨董均連任。