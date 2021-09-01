調查：企業CEO對全球經濟前景信心 回復至疫情前水準

根據 KPMG 在週三 (1 日) 公布的調查顯示，全球大企業的 CEO 對於全球經濟前景的信心已恢復到疫情前的水準，並且大多數企業希望通過收購來促進成長。

調查中顯示，儘管 Delta 變種病毒持續蔓延，疫情仍存在不確定性，但 60% 的企業領導人仍對未來三年的全球經濟充滿信心，高於先前調查的 42%。另外，有 90% 高管表示，會在未來 3 年尋求收購交易。

KPMG 全球董事長兼執行長表示，儘管疫情仍然存在不確定性，但是有愈來愈多企業 CEO 們相信全球經濟正在強勁復甦。他們將網路犯罪、氣候變遷和供應鏈風險視為成長的最大威脅。

調查中也顯示，超過一半的受調者表示，由於疫情的衝擊，自家的供應鏈承受了壓力。另有 80% 的受調者表示，擬議中的全球最低稅收制度，對企業成長目標構成了重大影響。

與去年 8 月時的調查相比，當時有超過三分之二的受訪者表示，因疫情而削減辦公空間，但是在新的調查中比例降至 21%。

去年在新冠肺炎疫情危機的背景下，由於監管限制和政府限制支付的壓力，公司向股東派發的股息大幅下跌。但是，目前企業正在強勁復甦，駿利亨德森全球股息指數的數據顯示，第二季的總體增長率為 26.3%。

駿利亨德森全球股票受益團隊的客戶投資組合經理 Jane Shoemake 表示，企業界充斥著流動性，金融體系也很穩健。疫情對企業利潤的損害比預期的要小，企業之所以能夠增加股息支付，是因為企業已經適應了疫情的狀態，並得到了信貸市場和政府援助計劃的支持。