莫德納接種者發生突破性感染風險可能遠低輝瑞

週四 (12 日) 設立逾百年、知名的美國梅約醫學中心 (Mayo Clinic) 發布的一份初步研究報告顯示，莫德納疫苗接種者發生「突破性感染」的風險，可能遠低於接種輝瑞疫苗的人。

美國梅奧醫療集團初步研究發現，今年 7 月 Delta 變種病毒肆虐，佛州單日新增確診數處於史上最高點之際，莫德納接種者發生突破性感染的風險比輝瑞接種者降低 60%。

當人們在接種疫苗後仍染疫的狀況，科學家稱這些病例為突破性感染。

該研究還發現，上月美國明尼蘇達州，莫德納預防突破性感染的有效防護率為 76%，而輝瑞疫苗則為 42%。

莫德納接種者發生突破性感染的風險比輝瑞接種者低了 60%(圖片：AFP)

梅約醫學中心的醫療體系遍及美國多州 (明尼蘇達、亞利桑納、愛荷華、威斯康辛和佛州等地) ，研究人員擷取這些州患者數據顯示，莫德納接種者幾乎都比輝瑞接種者的染疫風險低了二倍左右。

儘管該報告並未經過同行評審，但無論是莫德納還是輝瑞都能有效避免人們染疫後陷入重症狀況，兩家疫苗依然安全有效。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 表示，未接種疫苗者的感染風險是接種疫苗者的 8 倍，住院或死亡的風險是接種疫苗者的 25 倍。

Delta 變種病毒的高傳播力，造成疫苗突破性感染正威脅全球。「牛津疫苗小組」負責人波拉德教授 (Andrew Pollard) 近期表示，Delta 變種病毒仍會感染已接種疫苗的人，目前「不可能」實現群體免疫。

美國首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 週四稱，美國已開始著手準備加強劑的政策，目前僅限於免疫系統較弱的族群，但他預測未來不可避免地，每個美國人都可能要接種新冠疫苗加強劑，以取得額外的防護力。

莫德納 (MRNA-US) 週四收漲 1.58% 至每股 391.42 美元。輝瑞 (PFE-US) 上漲 2.03% 至每股 47.24 美元。