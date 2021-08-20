美媒：美國正調查莫德納疫苗的心肌炎風險 發生機率高於輝瑞

華盛頓郵報引述知情人士報導，美國公衛主管機關正在調查莫德納 (MRNA-US) 新冠疫苗導致年輕人出現心肌炎的比率，是否比原先預想得高。

美國主管機關 6 月下旬已在莫德納和輝瑞 / BioNTech 的疫苗加註心肌炎警語，這種症狀主要發生在施打疫後的年輕男子身上，不過主管機關當時強調，施打疫苗的好處仍大於風險。

根據華郵報導，消息人士透露，接種莫德納疫苗者出現心肌炎的機率，是輝瑞疫苗的 2.5 倍。據了解，美國的調查主要集中在加拿大一份研究，該研究顯示 30 歲以下男子施打莫德納疫苗後，有較高機率發生心肌炎。

莫德納和美國食品藥物管理局 (FDA) 均未立即回應這則報導。

另一方面，在各界批評和質疑是否有必要追加疫苗劑量的情況下，美國疾病管制預防中心 (CDC) 把外部專家的審議會議延後一周。

拜登政府周三宣布，9 月 20 日起，民眾若打完兩劑莫德納和輝瑞疫苗並經過八個月，將追加施打第三劑，以因應疫苗保護力隨時間減弱的問題。

事實上，拜登政府需取得 CDC 建議並獲得 FDA 批准，才能展開接種。邦政府罕見搶先美國主管機關宣布消息，加上富國紛紛搶打第三劑，招致各方批評。

CDC 的外部專家會議原訂 24 日舉行，如今延後一周，代表美國想如期展開計畫的時間壓力愈來愈大。