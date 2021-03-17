〈興能高大擴產〉訂單到手 今年扣式電池產能將擴增3倍 總產能增25%

隨著非蘋陣營積極搶入 TWS (真無線藍芽耳機) 市場，鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 客戶訂單滿載，尤其非蘋耳機品牌客戶積極搶市占，均找上興能高要求開新產能；興能高預計今年扣式電池月產能將大幅擴充 3 倍、軟包月產能也將擴充 2 成，總產能年增 25%，預計第二、三季陸續開出。

據悉，興能高此次擴產是因應客戶要求，主因去年第四季起產能稼動率維持滿載、產品交期拉長，加上新進訂單導致現有產能供不應求，決定啟動擴產。

根據興能高規劃，今年扣式電池將擴充至 45 萬顆、年產能 540 萬顆，軟包月產能達 500 萬顆、年產能 6000 萬顆。

興能高在扣式電池的布局，向來是市場關注焦點，主因其技術難度高、市場寡占及價格表現佳，加上應用廣泛，包括 TWS、穿戴式裝置等，多數都導入扣式電池，隨著相關產品銷量大增，扣式電池產值也迎來高速成長。

近來非蘋陣營 TWS 市占率不斷攀升，各家供應商產能皆相當緊張，積極找尋第二供應商，興能高因此受惠，此外，隨著扣式電池新產能開出，加上原先興能高就為各大耳機品牌廠的軟包供應商，可提供一站式服務，統包 TWS 扣式電池、充電盒軟包產品。

興能高去年下半年起，受惠電腦周邊、藍芽耳機需求急遽增溫，稼動率滿載，在蘋果旗下 Beats 頸掛式耳機加持下，第四季營收創下單季歷史新高，達 5.74 億元、年增 21.61%，出貨動能也一路延續至今年。