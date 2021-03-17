興能高今年大擴產 美律注資雙管齊下 劍指蘋果 AirPods 訂單

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 透過私募引入策略夥伴美律 (2439-TW)，隨著資金到位，公司正式啟動擴產，今年總產能將年增 25%，扣式電池更擴充 3 倍，可望擴大在非蘋陣營的市占率，未來更可借重美律在蘋果 (AAPL-US) 供應鏈的角色，以及與蘋果有過的直接合作經驗，劍指蘋果 AirPods 系列訂單。

興能高表示，今年預計擴產 25%，其中軟包、扣式電池月產能分別將達 500 萬顆、45 萬顆，提升 20%、3 倍，總產能達 545 萬顆，年增 25%。市場解讀，興能高大擴產，除了大搶去中化的市場商機外，還要瞄準蘋果訂單。

蘋果 TWS 共涵蓋 AirPods、AirPods Pro 兩款，分別採用方形軟包、扣式電池，由於扣式電池兼具高能量密度、小體積等特點，市場預期，隨著主動抗噪 (ANC) 等越多功能加入，AirPods 3 更將改採扣式電池，顯現扣式電池已成市場主流。

不過，扣式電池技術難度高，蘋果 AirPods Pro 目前也僅由德國電池大廠 Varta 獨家供應，顯見其技術與專利壁壘，中系廠商包括鵬輝電池、億緯鋰能等積極追趕，興能高也啟動擴產，都是要在扣式電池市場佔有一席之地。

從蘋果歷年管理供應鏈的策略來看，向來不會僅有一家供應商，除可確保供貨穩定，也能提高議價能力，隨著其他業者技術改良、量產規模到位，也有機會切入供應鏈。

業界人士分析，興能高此次透過私募引入美律，可取得資金挹注、順利啟動擴產，並能紓解現今過於緊張的產能，擴大市占，且年產能到達一定規模水準，可吸引更多客戶。

興能高先前在 Beats Flex 案件中，曾與蘋果官方直接合作，此次加入美律，美律一直是蘋果耳機的供應鏈成員，更讓外界增添興能高直攻蘋果耳機的想像空間。

興能高此次擴產將採全自動化產品線，可確保每顆電池芯的性能表現一致，並節省成本。

以整體市場來看，研調機構預估，隨著 TWS 耳機熱銷，今年全球 TWS 出貨量可達 3.5 億台，以 1 副 TWS 採用 2 顆耳機電池、1 顆充電盒電池推算，今年將需要 10 億顆電池，成長力道驚人，且直至 2025 年均可保持年複合成長率 20%。