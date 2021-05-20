〈興能高法說〉將與美律深度合作 瞄準TWS、醫療產品

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 今 (20) 日召開法說會，董事長邢雪坤指出，興能高與美律 (2439-TW) 原先就有合作基礎，看好未來營運互補的空間，尤其是在 TWS(真無線藍芽耳機)、醫療器件，以及其他新領域，雙方已都存在相當長期的合作。

財務長朱佩蘭表示，興能高去年第一季受疫情影響，出現公司成立以來少見的虧損狀態，也讓經營層重新思考，在現今外在環境詭譎多變下，如各地疫情反覆、全球的政治與金融情勢動盪，單打獨鬥已不是最好的策略。

興能高也因此藉由私募，引進策略合作夥伴，透過截長補短、資源共享，發揮公司長處，期間也與眾多投資者接觸，最終選定美律，不僅因雙方有長期合作關係，美律作為 TWS 系統整合大廠，也看好電池微小型化成為趨勢。

此外，雙方合作也瞄準醫療相關的等其他高毛利產品，期望透過雙方合作，強化彼此在市場上的競爭力與優勢。

針對電池微小型化，興能高今年將擴增扣式電池，月產能將從 15 萬顆，拉升至 30 萬顆，發言人王光昌補充，由於興能高扣式電池產能不大，因此仍鎖定高端客戶，如既有歐系品牌大廠，定價則以德國 Varta 為參考，與中國的低價扣式電池供應商，不屬於同個市場或客戶。

至於市場關心與美系手機大廠的合作，王光昌表示，頸掛式耳機持續出貨中，目前該客戶占公司整體營收比重將近 10%。