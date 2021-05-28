IDC：全球穿戴式裝置市場Q1年增34.4% 三星首次擊敗小米位居第二

根據市場研究機構 IDC 的報告顯示，受惠於 Buds 真無線藍芽耳機熱銷的推動下，三星電子 (Samsung) 在今年第一季首次擊敗小米，成為全球第二大穿戴式設備供應商，蘋果 (AAPL-US) 則持續占據市場領導地位。

報告中顯示，今年第一季全球穿戴式裝置市場達到 1.046 億台，較去年同期增長 34.4%。其中，三星電子是首次領先於中國的小米，市占率達到 11.3%，排名第二。

各品牌市占率排名 (圖片：IDC)

三星第一季的出貨量達到 1180 萬台，較去年同期增長了 35.7%，主要受惠於三星電子旗下真無線藍芽耳機的熱銷，包括 Galaxy Buds Live、Galaxy Buds + 和最新產品 Galaxy Buds Pro。

蘋果在今年第一季的市占率從去年的 32.3% 降至 28.8%，但仍維持市場領先地位，第一季穿戴式設備出貨量達到 3010 萬台，年增 19.8%。

IDC 表示，受惠於價格較低的 Apple Watch SE 和 Series 3 在市場上的吸引力進一步增強，蘋果旗下的智慧手錶需求仍然強勁，而旗下耳機出貨量，包括 AirPods 和 Beats，在去年第四季創下新高後，開始有所下滑。

小米則是穿戴式設備市場前五名公司中，唯一出貨量有所下跌的業者，出貨量年減 1.8% 至 1,020 萬台，市占率由去年的 13.3% 降至 9.7%。另一家中國科技巨頭華為則以 8.2% 的市占率排名第四，低於去年同期的 8.4%。