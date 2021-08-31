〈雅茗-KY展望〉公館商圈開全球示範店 拚3年在美國達200店

連鎖餐飲集團雅茗 - KY(2726-TW) 今 (31) 日宣布啟動營運 3.0 計畫，台北旗艦店選在北市公館商圈開出，並作為全球示範店，未來在全球展店將以此規格進行升級，尤其將強化布局美國市場，力拚 3 年在美國達 200 店里程碑，而後再進軍南美洲，全力搶攻美洲 10 億人口龐大消費市場。

雅茗指出，營運 3.0 計畫主軸為全球門店同步升級、強化布局美國市場，以及啟動餐食布局計畫，此為集團第三次的變革。

雅茗董事長吳伯超進一步說明，Happy Lemon 3.0 期盼以新升級、新形象、新飲品和新服務帶給消費者新體驗。

對於美國市場，吳伯超表示，由於平均單價相對高可帶動營收，會加大直營店的比例，並加強代理商拓點能力，以「築高牆、廣積糧、齊分享」 的營運戰略，打造 Happy Lemon、Happy Everyday 的品牌價值，強調未來 3-5 年美國是重中之重的市場，成為重要的營運支柱。

目前快樂檸檬在北美店數已有 70 家，其中多達 80% 的店點均已開始貢獻獲利，預計年底前再開 30 家，已成為美西地區茶飲強勢品牌。

為加強美國市場耕耘，雅茗在美國持續投資優化營運開發平台、人員培訓平台、數位科技平台和供應鏈平台。