疫情讓投資心態變保守 台灣逾8成投資人增加儲蓄率

去年爆發的新冠肺炎疫情重挫金融市場，也影響民眾投資意願，根據施羅德調查，有 85% 的受訪者表示會減少非必須的消費並增加儲蓄，即便疫情趨緩但投資人心態依舊偏保守，有 38% 的投資人表示將儲蓄更多，另有 44% 的人投資則偏好低風險標的。

至於疫情對投資人的影響，調查發現，超過半數 (51%) 的台灣投資人表示會提高投資或購買房地產的比重，也就是偏向把資產做更效率的應用，比重明顯高於全球 (43%) 和亞洲 (43%)。

不過，全球央行因應疫情紛紛壓低利率，充沛的資金動能也帶動股市多頭，展望未來一年，有高達 68% 的受訪者表示會為了追求報酬率，偏向高風險投資，包括著重利基市場的股票或基金，比重高於全球 (53%) 和亞洲 (59%)。

另外，根據施羅德每年調查台灣投資人預期未來五年的平均年化報酬率，今年的預期年化報酬率再度創下新高，從去年的 14%，攀升至今年的 14.5%，同樣高於全球平均 (11.3%)、亞洲平均 (12.3%)。

施羅德投信表示，隨著下半年全球經濟復甦、企業獲利持續成長，加上通膨回溫，股債的確皆有表現機會，在這樣的環境下建議不妨以環球多元資產佈局，在掌握波動的同時，追求零利率環境下的投資機會。