【胡一帆專欄】Delta變種病毒導致亞洲前景改變？

繼 2021 年上半年 GDP 兩位數增長的強勁表現後，亞洲出現 delta 變種病毒感染，使得經濟重啟的腳步受挫，也推遲了第三季復甦。不過，復甦之勢並未就此中斷，只是時間早晚問題。現今疫情爆發一般只會持續 1-2 個月，較 2020 年時短。我們預期，亞洲本地復甦將在 2021 年第四季或 2022 年第一季重新開始，具體時點取決於恢復出行活動的意願及能力。

在 7、8 月確診病例攀高後，印尼和新加坡的疫情似乎已經達到峰值，不過，泰國、馬來西亞、菲律賓以及日本的感染人數仍持續攀升。在出行限制延長或收緊的地區，服務業及消費活動回復正常的時點推遲。新加坡以外的東南亞地區的疫苗接種率相對較低，對抗變種病毒傳播相對艱難，這使得經濟復甦可能會推遲至 2022 年。

中國也未能倖免於變種病毒的入侵，不過感染率已經放緩且新增確診人數正在下降。然而近期實施更加嚴格的防疫措施，對服務行業包括旅遊，酒店，餐飲增長影響較大，為 2021 年第三季帶來下行風險。由於部分地區的小規模封控舉措，以及消費復甦較預期慢，我們將中國 2021 年 GDP 增長由 8.5% 小幅下調至 8.2%。對亞洲（日本除外）的 GDP 增長預測也由此前的 7.3% 下調至 7.2%。

復甦的阻礙

我們認為亞洲經濟要能夠回到正軌，疫苗接種要覆蓋大部分人口，從而使得政府放鬆限制，同時還必須建立一套能夠管理感染一旦爆發的系統。雖然亞洲的接種率已全面提升，然而每個地區對病毒的想法以及抗疫策略都有所不同，例如，中國內地採取「動態清零」策略，而新加坡則是「與病毒共存」。

我們預期，新加坡、中國內地、香港以及台灣有望至 2021 年第三季末解除大部分限制，為第四季本地消費復甦鋪平道路。馬來西亞、日本、韓國與印度則可能在 2021 年第四季放鬆限制，這些地區的疫苗覆蓋率較低且感染病例數偏高。而菲律賓、泰國及印尼則可能在 2022 年第一季掃除障礙。

2021 年下半年前景展望

受 G7 國家大規模刺激政策的推動，全球經濟強勢復甦。發達市場在 2021 年第二季表現尤為強勁，帶動亞洲出口大幅增長（2021 年有望增長 25%），生產者價格上升（2021 年上半年同比上漲 7-8%）也提振了利潤率。儘管面臨物流瓶頸，北亞科技行業尤為穩健。

不過近期亞洲採購經理指數（PMI）、出口、貨幣供應量增速和出貨庫存比等指標似乎已經見頂，預示著 2021 年下半年可能有所放緩。因此儘管出口和生產增長應會保持穩健，但主要市場的增長率正逐漸放緩至疫情前的水準。韓國和新加坡趨向於收緊政策，因其經濟復甦較為領先。進一步的政策支持可能會以量化寬鬆的形式為額外的財政支出提供融資。

亞太區中，中國內地的經濟放緩最為明顯。隨著互聯網、教育和房地產行業的監管措施陸續出臺，7 月份零售銷售和工業生產資料的放緩幅度超過預期。監管措施可能將令這些行業的增長放緩並面臨重組，但在情況明朗之前，影響程度尚不確定。2021 年第三季經濟資料走軟，加劇了進一步中國推出貨幣和財政政策的緊迫性，以緩解限制措施的影響。我們預計央行會進一步釋放流動性，並通過加大發債和中小企業優惠措施來提振借貸活動。融資規則和審批的放寬應會提振基礎設施固定資產投資，而房地產投資仍將放緩。總體而言，我們預計 2021 年下半年中國經濟平均增速將略低於 5.5%。

儘管經濟資料不及前幾個月，但我們認為目前的環境仍有利於盈利和股票回報。我們依然預計今年亞洲（日本除外）的企業盈利將增長 28.5%，2022 年應繼續保持兩位數增長，至 2022 年 6 月 MSCI 亞洲（日本除外）指數應錄得中至高雙位數回報。具體而言，未來 12 個月我們的經濟重啟和再通脹股票籃子的每股收益平均增速應達到 50%。

專欄為作者個人立場