SEC預告將禁金雞母業務 券商股下挫 羅賓漢跌7%

美國證券交易委員會主席詹斯勒 (Gary Gensler) 表示，將對幫券商和高頻交易公司帶進可觀營收的爭議性業務，可能被全面禁止，券商羅賓漢 (Robinhood)、嘉信理財 (Charles Schwab) 股價雙雙下挫。

詹斯勒周一 (30 日) 接受巴隆周刊 (Barron’s) 訪問表示，全面禁止訂單流付款的選項已經「擺在檯面上」。訂單流付款是零售經紀券商把訂單傳送給做市商執行並從中分潤，是羅賓漢主要的收入來源，也是這家受年輕人歡迎的網路券商得以提供免佣金交易的原因。

他說，這項業務存在利益衝突，做市商雖然可以從每筆交易賺到部分收入，但沒有掌握到第一手資訊、數據等，不是 21 世紀最有效的市場。

報導指出，SEC 正在審查這項業務，可能在幾個月內提案。針對詹斯勒的受訪內容，SEC 發言人拒絕置評。

詹斯勒多次表示，英國、澳洲和加拿大都禁止訂單流付款。美國金融業監管局 (FINRA) 也注意到這項充滿爭議的業務。

SEC 預告禁止金雞母業務，加上支付巨擘 Paypal 傳出將發展股票交易業務，券商類股集體走軟。羅賓漢 (HOOD-US) 周一收盤大跌 6.9% 至每股 43.64 美元。嘉信理財 (SCHW-US) 也受到拖累，下跌 3.16% 至每股 73.44 美元。

羅賓漢曾表示，如果訂單流佣金 (PFOF) 的商業模式必須改變，券商界仍有能力適應。

針對詹斯勒的受訪內容，SEC 發言人拒絕置評。