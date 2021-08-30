華碩新品發表會前 先推MiniLED背光顯示器搶市

品牌大廠華碩 (2357-TW) 搶攻創作者商機，今 (30) 日宣布推出新款搭載 MiniLED 背光的創作者顯示器，強化分眾市場策略，可望為下半年營運再添動能，此外，本周四 (2 日) 也將舉辦全球線上新品發表會，預期將釋出一系列創作者筆電新品。

華碩表示，推出新款創作者螢幕，將搭載 32 吋背光 MiniLED 4K HDR 面板，具備 1152 區動態局部調光，同時支援 Dolby Vision、HDR10 等多種 HDR 格式，並提供 1600 nits 峰值亮度、1000 nits 全螢幕持續亮度，可望滿足內容創作者需求。

華碩進一步指出，ProArt 系列螢幕皆通過原廠校準，包含三階程序、灰階追蹤技術測試，同時搭配 ProArt 2.0 校色技術，可將參數設定儲存在螢幕 IC 晶片，當螢幕連接到不同裝置時無須重新設定，有助提升創作者效能。

售價方面，華碩 ProArt Display PA32UCG-K 專業螢幕建議售價為新台幣 9.9 萬元。

另一方面，華碩周四 (2 日) 台北時間晚間 11 點也將舉辦《CREATE THE UNCREATED》線上新品發表會，據悉，這場新品發表會將鎖定 ProArt 創作者產品線推出新款筆電，且邀請函上也印有微軟 (MSFT-US) Windows11 字樣，預期新品都將全數搭載微軟最新一代作業系統 Windows 11。