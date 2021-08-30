〈中鋼股東會〉明年再生水用量將過半 海淡實驗產線成本持續優化

中鋼 (2002-TW) 積極採用再生水，董事長翁朝棟表示，除了明年再生水用量將達 6.1 萬噸，約占一半的補充用水量外，目前也已經完成海淡實驗產線建置，目標 2 年內每度水製程成本降至 25 元。

翁朝棟表示，目前集團持續導入再生水及發展海水淡化技術，除了既有的鳳山溪都污再生水，明年將再導入臨海再生水廠，屆時每日再生水用量將達 6.1 萬噸，約占整體補充用水量的一半。

此外，中鋼也積極投入綠電建設，在太陽光電方面，子公司中鋼光能，已在集團公司廠房屋頂建置 84.8MW 太陽光電系統，年發電量 1.02 億度，每年創造超過 4 億元的售電收入。

在離岸風電，除了有興達海基生產離岸風電水下基礎外，也扶植國內供應鏈，整合 22 家協力廠商在今年 7 月甫完成第一座水下基礎國產化；另一方面，中鋼也結合丹麥哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 投入風場開發，預計 2024 年完成中能 29 號風場 300MW 建置商轉。

翁朝棟表示，中鋼在去年 9 月簽署成為氣候變遷相關財務揭露 (TCFD) 支持者、參與 ESG 永續倡議行動，承諾以 2018 年為基準年，自 2019 年至 2025 年逐年減碳 1%。

中鋼內部也成立節能減碳及碳中和推動小組，擬訂減碳目標朝向短期於 2025 年減排 7% 外，中期 2030 年減排 22%、長期 2050 年期望達成淨零碳排目標，以能源效率提升、高爐噴吹富氫氣體、 增用廢鋼、鋼化聯產 / 碳捕捉利用與封存 (CCUS)、使用熱壓鐵 (HBI)，以及再生能源等 6 個面向推動零碳排目標。