首批BNT疫苗近期可望到貨 陳時中：學生優先施打

台灣本土零確診破功，今 (26) 日台北、新北又各新增 1 例 COVID-19 病例；另有 6 例境外移入及 2 例死亡個案。針對 BNT 疫苗即將到貨傳言，疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，相關報導與事實相去不遠，但抵台時間仍無法確定，未來將優先給學生使用。

台灣成功搶到上海復星公司另案代理本要銷往他處的 BNT 疫苗，陳時中表示，這批疫苗在外盒包裝上，將印有復必泰的品名，瓶身上則有復星醫藥等中文字樣。

有媒體爆料指出，該批 BNT 疫苗原先是要給土耳其，數量為 195 萬劑，台灣成功攔截，將在 8 月 31 日運送上機，9 月 1 日到貨。陳時中透露，報導與事實相去不遠，但時間上還無法確定。

陳時中說明，這批提早釋出的疫苗，本來由上海復星訂購，但因中國政府遲未讓 BNT 取得緊急使用授權 (EUA)，所以變成現貨大家在爭取，不管是經過台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 永齡基金會、慈濟基金會或政府單位，都是中央和民間大家一起努力爭取過來的。

陳時中強調，這批疫苗仍然是原廠製造、包裝並直送台灣，只要確保疫苗品質安全無虞，當然可在標示方式上給予彈性，以利爭取疫苗早日供應國人使用。

至於 BNT 疫苗抵台後將如何運用？陳時中表示，會以學生為第一優先，剩下來的劑量會再開放給大家登記。目前傾向到校園內大規模接種，也會比照過去流感施打的經驗，需家長同意書，將會盡快作業。