聲寶集團智慧科技總部動土 2021年底完工

聲寶 (1604-TW) 集團智慧科技總部今 (2) 日舉行大樓工程動土典禮，預計斥 4 億元，興建地上 4 層、總面積約 3000 坪，未來將整合旗下企業共同進駐，預計 2021 年底竣工、2022 年第 1 季集團進駐。

聲寶集團智慧科技總部位於林口工四工業區，佔地 1640 坪，採用矩形盒體造型，預計斥資 4 億元，興建地上 4 層、總面積約 3000 坪的智慧大樓，未來總部將統合集團旗下企業，包括東源物流、瑞智精密、盛寶建設及頑味國際 (莞固和食) 等。

聲寶集團總部預計 2021 年底竣工、2022 年第 1 季啟用，其中總部一樓將挑高 6 米，並設置聲寶家電商品展示中心及日本「莞固和食」中央廚房，2 樓以上為辦公大樓。

集團總裁陳盛沺指出，將集團旗下企業集中管理，可有效運用集團資源，尤其聲寶從上游關鍵零組件、家電研發與製造，到後端銷售、物流配送及售後服務等一脈相連，提供消費者完整服務。

聲寶正在進行 4 件土地資產開發，包括台南新廠、土城廠、龜山廠區及林口總部。龜山總部已向桃園市政府申請山坡地解編，完成解編後再向內政部提都市計畫用地變更，預計最快 3 年變更為工業用地，並規劃成創新產業園區。

土城廠將打造成銀髮族橘色園區，預計今年下半年開始動工，初步規劃興建三棟大樓，一棟全部出租、兩棟可售可租，共 400 戶，總銷額上看 60 億元。