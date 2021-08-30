拚紓困效率 銀行獨資公司線上對保平台 最快一天撥款

銀行辦理勞工紓困貸款為提升效率，有請數位科技助陣，一銀透過創「獨資企業線上對保平台」，針對申請央行紓困貸款 C 方案的獨資企業，無須具備工商憑證，只要負責人通過線上核身即完成對保手續，對保後最快一天內即可撥款。

一銀在 2018 年 9 月推出企業申貸平台「微企 e 時貸」，2020 年 3 月底因應疫情的紓困貸款，更是領先所有國銀推出企業防疫紓困貸款平台，因提高申貸便利性，截至今年 7 月底共受理並核准超過 1.7 萬戶企業紓困貸款額度。

根據信保基金統計，截至 7 月底，一銀獲核保戶數達 73158 戶，分別位居公股銀行第一及國銀第二，其中線上進件比率達 96.8%，自客戶申請、信保核保、線上對保至款項撥付全程線上作業，最快次日即可收到紓困款項，大幅降低勞工朋友臨櫃申辦可能產生之接觸風險，快速取得所需資金。

一銀表示，為照顧受疫情影響而需資金周轉的小商家，並考量多數小型獨資企業不具備工商或金融憑證等高規格網路核身工具，銀行再度運用數位科技，開發業界首創的企業線上對保平台，負責人及保證人通過線上核身即完成對保，無須具備工商或金融憑證，解決企業核對身分高門檻的使用痛點。

一銀表示，今年央行紓困 C 方案額度由 50 萬元調高至 100 萬元，無論是今年首次申請或再度申請，均可透過第一銀行紓困貸款平台進件申貸，針對已於第一銀行留存負責人手機之獨資企業，將於額度核准後主動發送線上對保邀請簡訊，完成對保後最快一個營業日內即可獲得融資款項。