〈三洋電股東會〉估今年營收持平去年 獲利不確定性高

三洋電 (1614-TW) 今 (29) 日召開股東會，展望今年，發言人林張惠表示，下半年仍須視天氣狀況，能否帶動冷氣空調銷售量，其他家電包括洗衣機、電視、小家電產品銷量持平，加上去年基期高，預期全年營收將與去年相當，獲利則受到原物料上漲與匯率影響，不確定性高。

林張惠表示，營收成長動能來自冷氣空調，營收比重近 4 成，產品銷售旺季落在 5-8 月，雖然 6 月因南部遇上連日大雨，冷氣銷量略為下滑，但上半年總銷量 7.26 萬台，仍較去年同期成長近 8%，下半年銷量需視天氣狀況，目標超越去年同期。

其他產品方面，三洋電受惠新冠疫情，民眾減少外出採買次數，冷凍櫃需求暴增，冷凍櫃自去年 11 月開始，銷量倍數成長，看好銷售動能有機會延續；醫療冷凍櫃則外銷至日本、美國、荷蘭、新加坡、加拿大，訂單已陸續消化完畢，下半年僅少量出貨。

林張惠坦言，近期原物料價格持續上漲，墊高成本，雖然整體產業在醞釀漲價潮，但還沒有一間家電業者喊漲，都自行吸收，加上匯損壓力，今年獲利表現仍較不明朗。

三洋電營收比重方面，冷氣機占 39%、洗衣機占 21%、冰箱占 16%、冷凍櫃占 10%、顯示器占 5%、其他產品占 9%；三洋電 6 月營收 5.24 億元，月減 14.6%、年減 15%；上半年營收 29.12 億元，年增 5.13%。