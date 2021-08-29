陶冬：Fed政策轉身「形鷹實鴿」 拜登面對民意下降

瑞士信貸第一波士頓董事、亞洲區首席經濟分析師陶冬在個人部落格發文，表示 Fed 在處理政策轉身的時機上上會不拖，但在力度上會大事化小，也就是「形鷹實鴿」，並預測 Fed 在今年最後兩個月開始縮減購債。

以下為部落格全文：

萬眾矚目的 Jackson Hole 年會上周召開，聯準會主席鮑威爾強烈暗示去年推出的資產購買計畫會在年內減碼，但是他卻能將美股和美債說得一起上揚。他告訴市場政策轉身的時機已經「合適」，但是同時又非常鴿派地討論了經濟中的不足，暗示政策修改會緩慢並依據經濟情況而定。

他的演說之後，S&P500 與納斯達克指數同創新高，歐洲股市也大多上揚。美國國債不跌反升，受到政策影響最大的兩年期國債利率降至 0.22%，歐洲大國國債亦跟隨走好。聯儲收水，美元匯率居然跌了，黃金價格上升。墨西哥灣颶風襲來，石油價格止跌並大幅反彈。

鮑威爾在年會的主旨演講中，複述了上次 FOMC 會議紀要的提法，「多數委員認為年內調整購債額度是合適的」，並表示自己認同此立場。這是聯儲主席最明確地暗示，減少購債規模很可能在未來幾個月啟動。鮑威爾沒有直接宣佈政策轉身，但是給足了暗示，目的就是不重複 2013 年聯儲突然啟動退出時候給市場的衝擊。最令人矚目的是，鮑威爾明確表示減少購債額度並不與加息掛鉤，為債券市場打下安慰劑。

筆者認為，鮑威爾在處理政策轉身的時機上上會不拖，但在力度上會大事化小。前者是他必須作出的政治表態，後者是他的真實想法，形鷹實鴿。估計聯儲在今年最後兩個月開始減少購債數額，由於買債數量本身也沒有達到上限，最初幾個月對流動性的衝擊不大，對市場的信心可能有一點影響。美國股市錄得去年三月以來第一次資金槓桿回檔。

聯儲回收流動性大約在 2022 年中之後開始，估計還是遵照緩不慢行的原則，逐步縮減資產負債表。

筆者想指出，疫情重燃和產業鏈瓶頸之下，美國的經濟復蘇在未來速度會比預想的慢一些。美國各大投行紛紛下調美國的經濟增長預測，瑞信剛剛下調了下半年經濟增長從 7.1% 到 5.4%。這依然是一個強勁的增長數字，依然是高於潛在增長速度的數字，但是沒有之前預測的那麼過熱。這也給鮑威爾慢慢行事提供了理據。

上週四喀布爾機場附近的連環爆炸事件，對拜登的衝擊可能非常大，美國有媒體已經把他和 1979 年營救伊朗使館人質失敗，留下美軍屍體倉皇撤離的卡特總統相比較，卡特被不少評論員認為是戰後最失敗的美國總統。

美國不理會歐洲盟國的強烈反對突然撤軍，給歐洲盟國也帶來巨大的政治震盪。歐洲多國原本是根據北約條款，執行「集體防禦」才出兵的。那些軍隊原以為只是過去維持和平，打井修學校的，踩入阿富汗後才發現每時每刻面臨著當地人的襲擊危險。歐洲政府想盡方法低調處理阿富汗駐軍問題，結果美國先自己跑了。這個一定令歐洲對美國的信賴大打折扣，不利未來拜登政府的外交。

更重要的是，拜登在美國人心目中的地位可能一落千丈。他以處事圓滑、擅長外交著名，選舉中也打這些牌，但是這次事件令他的可信度大打折扣，民意一定會有明顯下滑。拜登入主白宮後最初一百天憑著抗疫和發放救濟營造起來的蜜月期，估計已經結束了。這對於他在未來的施政都有衝擊，甚至影響到他的兩份財政刺激方案。

本周的市場焦點是鮑威爾演講後市場對資產的重新定價，尤其是美元匯率。資料焦點是八月非農就業數字，預計新增就業 850K，失業率降到 5.3%，不過疫情重燃下不確定性較高。中國的 PMI 和美國的 ISM 也需要留意。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘