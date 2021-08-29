MSCI季度調整生效、富邦金入主日盛金、8月PMI 本周大事預告

MSCI(明晟) 最新季度調整，台股呈現雙降一持平，預計周二 (31 日) 盤後生效，國內首樁金金併將正式展開，日盛金周二將召開股東會，富邦金預計取得實質經營權，另一方面，中經院周三 (1 日) 也將公布台灣 8 月 PMI 指數，估將呈現連十個月擴張；以下是本周大事預告：

MSCI 季度調整 8/31 盤後生效

MSCI(明晟) 最新季度調整將在周二 (31 日) 盤後生效，台股在本次 MSCI 調整權重中，呈現雙降一持平，個股方面則以富邦媒升最多、台企銀降最大，金管會則初估，外資將因此流出約新台幣 60 億元，占外資持有市值 0.02%，推測影響不大，但仍需慎防盤後甩尾震盪。

台股在本次 MSCI 調整中，在 MSCI 全球新興市場指數權重由 14.30% 下調至 14.21%，調降幅度 0.09 個百分點，MSCI 亞洲除日本指數權重由 16.31% 下調至 16.15%，調降幅度為 0.16 個百分點，MSCI 全球市場指數權重則持平為 1.78%。

日盛金股東會 富邦金將正式入主啟動金金併

日盛金周二 (31 日) 將召開股東會，富邦金預計屆時將取得日盛金實質經營權，並正式啟動國內首樁金金併進程，富邦金目前也持續自公開市場以每股不超過新台幣 13 元 (含權息) 的價格買進日盛金普通股。

富邦金是在今年 3 月 30 日取得日盛金控過半股權，並在 4 月起將日盛金及其子公司的損益，依持股比例納入富邦金獲利，據統計，截至 7 月底，富邦金已取得 55.97% 日盛金股權，此外，富邦金為併購日盛金，擬辦理現金增資新台幣 500 億元，預計 10 月底完成募集，明年首季完成 100% 合併。

股東會入尾聲 中鋼、泰豐本周接棒

上市櫃公司股東會將在本周二 (31 日) 全數落幕，但今年受疫情衝擊，多數公司都延後召開，本周將由中鋼、泰豐、日盛金等指標大廠接棒召開，其中，外界關注中鋼對下半年鋼鐵產業景氣看法，並聚焦泰豐經營權議題。

泰豐與南港的經營權之爭風波未平，周二股東會攻防將牽動 10 月 15 日即將召開的股東臨時會，此外，我國輪胎產業也受到美國商務部課徵反傾銷稅，市場也關注公司經營層對營運後續影響程度看法。

中經院周三公布台灣 8 月 PMI

中華經濟研究院周三 (1 日) 將公布 8 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，預期將續超過 60.0，呈現連十個月擴張。

觀察 7 月台灣 PMI 回升 1.2 個百分點至 65.2%，終結連兩個月趨緩，未來六個月展望指數也回升 1.9 個百分點至 66.2%，連十二個月呈現擴張，中經院認為，無論變種病毒、塞港現象如何演變，樂觀向上的長期趨勢不變。

另一方面，觀察 7 月台灣非製造業經理人指數 (NMI)，在八大產業中僅住宿餐飲業 (42.0%) 和零售業 (42.2%)NM 持續緊縮，也是未來半年展望呈現緊縮的唯二行業。