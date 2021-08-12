〈MSCI調整〉台股權重續降 留意三大風險

台股兩大指數權重再度遭 MSCI 調降，但投信認為，MSCI 權重升降對台股中長線影響降低，後市仍靠基本面支撐為主，須留意當沖新制、疫情、聯準會縮表等三大風險影響。

MSCI(明晟) 今 (12) 日公布季度調整結果，台股兩大指數連續 10 個季度遭調降，其中「MSCI 全球新興市場指數」權重調降 0.09 個百分點至 14.21%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重調降 0.16 個百分點至 16.15%，「MSCI 全球市場指數」持平在 1.78%，最新權重將在 31 日收盤後生效。

保德信投信指出，回顧近年 MSCI 權重升降對台股中長線影響已逐漸降低，以今年前兩季來看，台股權重雖持續下調，但上半年台股價量齊揚，漲勢反而高居全球主要股市前段班，截至 6 月底的漲幅達 20.52%，不受 MSCI 權重調整影響。

保德信投信認為，看好台股下半年基本面展望仍佳，隨著疫情趨緩、第二季財報不錯，後續估值與評價上修機會高，對台股多頭都具有支持作用。

另外，外資進入 8 月之後對台股開始站在買方，截至今日外資買超台股 301.39 億元，資金動能上也為正面幫助。

要注意的是，國內外仍有部分不確定因素干擾，國內有當沖新制、融資餘額居高不下，國外則有 QE 縮減、Delta 病毒於全球多國再起等疑慮，可能造成台股高檔震盪，且幅度可能較之前增加。

保德信金平衡基金經理人廖炳焜表示，受惠下半年 5G 新機行情開始發酵，7 月出口規模高達 379.5 億美元，創歷年單月新高，預期 8 月出口動能仍可維持成長續航力，挑戰連 14 紅的好表現。

但廖炳焜也提醒，包括東南亞疫情復燃、當沖新制 8 月底上路，以及美國聯準會對於縮減 QE 的態度，都可能造成台股波動，建議投資人逢拉回分批佈局。

另外，證交所表示，台股調整後權重仍較第二季調整後權重增加，分別各增加 0.26 百分點及 0.43 百分點，調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表股市資金流向。