鈞興-KY擴大越南新廠投資 二期完工產能翻倍增

精密齒輪大廠鈞興 - KY(4571-TW) 在美國 DIY 裝修市場需求強勁帶動下，加上與客戶合作的客製化新品上市，年底前產能已滿載，因應客戶需求擴大越南新廠投資金額，待二期廠房完工後，產能可望較現有產能翻倍增加。

鈞興上半年受惠美國 DIY 裝修市場需求強勁，加上近年持續與客戶共同合作開發齒輪箱、精密五金件等新款產品陸續上市，電動工具、園林工具及縫紉機業務穩定成長，上半年獲利寫歷年同期新高。

鈞興看好，隨著第三季步入傳統出貨旺季，加上日系及歐系電動工具機品牌客戶新款產品將於下半年量產，營運可望持續向上，下半年表現也會優於上半年。

鈞興 - KY 目前生產基地為中國珠海廠，年底前產能滿載，越南新廠原預計第三季量產，但受當地疫情影響工程進度，量產時程可能延至第四季，在越南廠貢獻下，明年營收將延續雙位數成長力道。

鈞興 - KY 表示，由於客戶需求持續增加，盼公司能進一步提升對越南廠的投資金額，擴大交貨量，因此越南廠投資額將較原先預估增加，規劃二期產能，第二期廠房建置可望在 2023 年啟動，待廠房完工後，產能規模將與珠海廠相近。

鈞興前 7 月累計營收 16.68 億元，年增 71.6%；上半年稅後純益達 2.06 億元，年增 76%，每股純益 4.34 元，寫歷年同期新高。

