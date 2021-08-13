〈富采法說〉Mini LED背光需求旺 隆達年底前產能翻倍、晶電明年目標擴產5成

LED 龍頭廠富采投控 (3714-TW) 今 (14) 日召開法說，旗下晶電、隆達同聲看好，Mini LED 背光正蓬勃發展，且應用面也向外擴大；因應需求成長，晶電明年第一季產能將增加 2 成，全年產能目標得成長 5 成，才能滿足客戶需求，隆達則是年底前相關產能將增加一倍。

隨著 Mini LED 出貨放量，富采今年第二季相關營收占比已拉升至 2 成。其中，晶電目前 Mini LED 年產能達 4 吋 100 萬片，董事長范進雍表示，4 月以來收到非常多 Mini LED 背光產品開發專案，包括電視、大尺寸 LED 顯示器等，在美系品牌推出相關終端產品後，Mini LED 應用正蓬勃發展。

因應需求持續成長，范進雍表示，將透過提升良率與優化生產效率等方式，增加產能，預計明年第一季 Mini LED 產能將額外增加 2 成，從客戶端需求來看，明年 Mini LED 產能至少要增加 50%，才能滿足需求。

富采財務長張博儀強調，會先從現有的資源，如隆達、晶電中國上游磊晶或晶粒產能等著手，在設備效益發揮極大化後，若產能仍不足，才會進行額外的資本支出投入。

除晶電看好 Mini LED 趨勢向上外，隆達董事長蘇峯正也說，美系大品牌推出相關產品後，其他筆電廠也積極設計導入 Mini LED 背光，與客戶合作的專案相當多，在大型電視、顯示器等也有開案進行中，小尺寸的汽車導航面板、甚至尺寸更小的高階戶外消費性產品客戶，也在設計導入階段。

蘇峯正認為，目前 Mini LED 背光需求持續加溫，應用面也向外擴大，對於非蘋陣營導入相關產品樂觀看待；也因客戶需求強勁，隆達將啟動相關擴產計畫，年底前 Mini LED 背光產能會增加一倍，盼明年第一季就能貢獻營收。