台股跌深反彈 聯準會暫緩升息挹注多頭動能

台股歷經 8 月以來籌碼整理後，近日展開跌深反彈，收復萬七關卡重新收復月線，法人指出，在聯準會透露暫無升息急迫性後，資金動能可望續撐股市，加上當沖示警新制上路有助於籌碼面穩定，可望挹注台股多頭動能。

安聯投信台股團隊表示，近期國際市場前景主要受到以下雜音所干擾，包括美國經濟重啟的路徑不變、聯準會貨幣政策將逐漸正常化，但對時機、速度與結構尚未達成共識，是近期股市波動原因之一。

根據 IHS Markit 發布美國 8 月採購經理人指數 (PMI) 初值，受原物料短缺、病毒蔓延及產能受限影響，尤其是服務業 8 月綜合 PMI 下滑至 55.4，為八個月新低，亦為美國經濟活動擴張力道動能增添雜音。

此外近期疫情反覆，尤其 Delta 病毒來勢洶洶，全球經濟能否如先前預期逐步復甦仍存變數，也是近期股市波動的另一個原因，值得持續觀察。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近一周最重要的大事，就是晶圓代工市場供不應求漲價，尤其成熟製程的相關產品，此次漲價反映我們先前預期，晶圓代工吃緊至少延續到年底，且有機會延續到 2022 年。

但要注意的是，IC 廠商以及整體供應鏈接下來能否順利轉嫁成本上漲，以及反映成本是否影響終端需求，將是接下來觀察的重點。

保德信高成長基金經理人葉獻文認為，晶圓龍頭大廠宣布調漲晶圓代工價格，對於晶圓代工指標股甚至是電子股都具有重要指標性，反映出市場再度看好晶圓代工指標股未來走勢，且晶圓龍頭大廠製程價格可望走升至 2022 年，有利於市場將焦點重新拉回半導體產業的營運成長性。

另外，二線晶圓廠重獲市場資金青睞，加上晶圓代工供應鏈也傳出第四季將出現漲價潮，成熟製程報價在第四季亦持續上揚，顯示全速升溫的終端需求量能不減，都有助於資金持續回流電子類股。

