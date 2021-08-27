外資今大買台股 鍾愛金控股、反手調節面板股

台股今 (27) 日收盤上漲 142.97 點，報 17209.93 點，指數重登月線之上，全場成交值只有 3148.69 億元，外資買超金控股爲主，前 10 大外資買超個股中，金控股就占了 6 檔，合計三大法人合計買超 225.97 億元，賣超則以面板股居多，包含友達、彩晶等個股。

外資及陸資買超 182.33 億元，投信賣超 10.39 億元，自營商買超 54.03 億元，而在期貨市場交易部分，外資在期貨交易未平倉合約空單口數今天大減 2358 口， 未平倉合約淨空單口數降至 17571 口。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，聯電、新光金、國泰金、中鋼、台新金、華南金、中信金、玉山金、中石化、華航；今天集中市場外資賣超較多的個股爲，友達、臺企銀、燁輝、智原、彩晶、菱生、彰原、華泰、榮成及南茂。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，光罩、欣興、京元電、景碩、玉山金、台積電、美時、日月光投控、致伸；今天集中市場投信賣超較多的個股爲，金像電、旺宏、長榮、友達、群創、晶技、台郡、東和鋼鐵、佳世達、矽創。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，玉山金、聯電、長榮航、群創、台積電、友達、國泰金、富邦金、中信金。今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，新光金、新唐、中鋼構、台灣大、大成鋼、東鹼、榮成、興富發、新纖、台中銀。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日彈升，成交值卻明顯萎縮，顯示台股反彈 1000 點後，投資人對於接下來的市場不確定仍心存疑慮，建議現階段不宜進場追價。