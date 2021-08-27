台股多頭重掌兵符 單周市值增加2.6兆 後續觀察籌碼面

台股擺脫重挫陰霾重拾多頭，統計本周大漲 867.99 點，指數重新站回萬七，市值也回補 2.65 兆元提升至 52 兆 7903.52 億元，法人認為，當沖新制上路後，有助籌碼面穩定加上市場需求拉抬，替下半年多頭添柴火。

保德信投信表示，台股一甩前兩週下跌頹勢跌深強彈，週五大盤收在 17209.93 點，累計加權指數全週大漲 867.99 點，週線漲幅高達 5.31%，帶動指數重返萬七大關之上，且成功收復半年線與月線，下週有望挑戰季線 17363.56 點。

三大法人本周也全數回補台股，外資買超 230.27 億元，自營商買超 93.90 億元，投信法人買超 35.99 億元，三大法人合計買超台股 360.16 億元，也是睽違 13 週以來再度出現三大法人同步站在買方。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，當沖警示新制今 (27) 日起正式上路，後續要觀察新制上路後對法人資金動向的影響，由於流動性是法人布局的重要考量之一，若單一個股因為當沖導致股價大幅波動而出現分盤交易，會降低法人持股意願。

葉獻文說，預期未來要再出現如上半年的鋼鐵王、航海王等行情較為不易，中長線來看有助於市場籌碼面更為穩定，並有利外資中長期增持台股比重。

葉獻文說，儘管變種病毒導致疫情再度升溫，但美歐等成熟國家整體消費與生產需求並未下滑，只是遞延至第四季發酵，換言之，只要是疫情所造成的市場拉回都是好買點，而在遞延效應、企業獲利續揚、年增率持續上修提振之下，台股 9 月多頭仍有表現空間可期。

