霍華馬克斯：尋未來商機 可嘗試受疫情衝擊的旅遊觀光類股

據報導，橡樹資本 (Oaktree Capital Management) 的聯席董事長霍華馬克斯 (Howard Marks) 在日前才剛表示，每一個市場都已經顯露出泡沫，如今他表示，若是真的要進行投資，受到 Delta 變種病毒肆虐衝擊嚴重的旅遊觀光類股，或許值得嘗試。

馬克斯在接受採訪時表示，航空、飯店、度假村、電影院、運動和音樂會等部門是目前最讓人們擔憂的產業，而這些擔憂會轉化為較低的資產價格。

馬克斯所共同創辦的橡樹資本主要投資或貸款給陷入嚴重財務困境的公司，該公司的理論是保守投資者急於避免的領域，有更多便宜可撿。

不過，馬克斯也說道，在如今低利率的環境當中，很難找到值得投資的標的，可能需要到國外才能尋找到「隱藏的寶石」。

「如果你想了解市場，就必須了解其中的人的動機，因為這就是市場運行的道理。」馬克斯說道。

馬克斯曾表示，美股已經偏高，標準普爾 500 指數來到了 4,400 點，是去年 3 月份 2,200 點的兩倍多。物價很高，房地產也回溫。部分產業表現強勁，例如基礎設施、房地產、配送中心等。我們卻處於一個史上最低報酬的情景。

馬克斯建議，美聯準會 (Fed) 應該不要再干預市場，並在一定程度上撤回經濟刺激政策，以便利率能夠回復市場機制。