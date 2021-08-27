〈仁寶股東會〉車電布局效益逐步浮現 今年營收貢獻達逾百億元

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (27) 日召開股東會，外界關注車電應用布局，總經理翁宗斌表示，車電營運貢獻占比仍低，但隨著收購泰金寶 - DR(9105-TW)美國印第安納州廠後，車電布局效益將逐步浮現，年複合成長將達約 4-5 成，市場推估，仁寶今年車電營收貢獻已達逾百億元。

仁寶日前砸下 813 萬美元 (約新台幣 2.26 億元) 向泰金寶取得美國廠，拓展車用業務布局，預計今年第四季完成交易，翁宗斌表示，明年起將由仁寶接手該廠、原有客戶，但考量車用新客戶驗證時間長、SMT 等新設備進駐，估後年才會有顯著貢獻。

據了解，仁寶目前車電客戶以傳統車廠為主，包含歐系賓士、BMW 等，產品則包含 ADAS(先進駕駛輔助系統)、ECU 等，對於赴美投資是否瞄準美系車廠，翁宗斌回應，投資美國廠將面向全球客戶。

展望未來，翁宗斌指出，因應全球貿易戰，仁寶去年陸續將部分產品轉移到台灣、越南等地生產，今年雖然仍面臨變種病毒影響全球經濟，但看好仁寶在既有個人電腦產品應用穩健，加上 5G、半導體、車電等布局方向不變，對營運保持樂觀審慎。

另一方面，金仁寶集團近期也擴大集團內部合作，翁宗斌表示，仁寶與集團夥伴康舒 (6282-TW)、金寶 (2312-TW) 未來合作將越來越多，並強調在全球布局上，若運用集團夥伴既有廠房空間，將可望大幅降低自行設廠的時間與成本。