〈佳世達股東會〉高附加價值事業獲利將過半 未來EPS站穩2元

佳世達 (2352-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長陳其宏表示，過去幾年公司年均每股純益都在 2 元上下，但在大艦隊策略、內部資源整合優化下，今年起會超越這個水準，邁入下一個階段。

陳其宏表示，高附加事業營收占比過半的目標在今年提前達標，下一階段是高附加事業獲利比重過半，也代表公司體質真正轉變，除了內部成本優化、提升毛利率外，透提高子公司持股，也是提升獲利關鍵。

陳其宏進一步指出，雖然下半年看法還是保守，但藉由體質調整，讓公司有更強的「免疫力」足以對抗大環境變化，達成獲利成長目標。

從佳世達四大事業來看，顯示器等資通訊產品，總經理黃漢州坦言，在 WFH 需求淡化下，消費性產品出現下滑，但隨著歐美企業陸續回到辦公室，帶動商業應用下半年快速往上，工業應用也逐漸回升，將抵銷消費性產品下滑影響，反倒是缺料跟海運船期影響較大。

以明泰 (3380-TW) 及旗下公司為主體的網通事業，總經理黃文芳表示，雖然同樣受到缺料、運輸影響，但也藉此改變產品組合，優先供應單價、毛利率較佳的客戶訂單，下半年還是有成長動能。

智慧解決方案來看，總經理李昌鴻指出，今年事業群營收將突破目前包括多家子公司都進行商業模式轉型，從單純硬體走向軟體、雲端，生意模式改變也有助後續獲利率以及各公司的本益比提升。

而醫療事業則是佳世達今年營運成長最大的事業，總經理楊宏培表示，除了國內疫情爆發，酒精至今仍供不應求，N95 口罩產線也持續滿載外，中國醫院布局恢復正軌，東南亞透析事業也按照進度走，國內外事業同步成長。