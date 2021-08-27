〈台股盤前〉屏息等待鮑爾演說 瀰漫觀望整理氣氛

台股昨日開高走低，終場僅小漲 21.1 點或 0.12%，收在 17066.96 點，成交值略放大至 3724.67 億元，三大法人轉賣，而美股也轉弱整理觀望，法人認為，在美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾於全球央行年會發表演說前 (台灣時間周五晚間 10 點)，預料盤勢將持續陷入觀望。

三大法人昨日在集中市場再度轉為賣超共 155.52 億元，其中，外資賣超 156.66 億元，自營商賣超 9.97 億元，僅投信買超 11.11 億元，投信已呈現連 8 買，逢低承接的意願不減。

美股方面，在市場等待鮑爾演說之際，聯準會官員相繼釋出鷹派言論，加上阿富汗首都機場發生爆炸，恐慌指數 VIX 飆漲逾 12%，使美股道瓊指數昨日下跌 192.38 點或 0.54%，收 35213.12 點，那斯達克下跌 96.05 點或 0.64%，收 14945.81 點，標普 500 指數下跌 26.19 點或 0.58%，收 4470 點，費城半導體指數下跌 2.2 點或 0.06%，收 3370.4 點。

近來台積電消息頻傳，在日本興建首座晶圓廠有望新增大咖加入投資，日媒披露，繼先前傳出將與日商索尼合資後，豐田旗下 Denso 以及三菱電機均可能加入，總投資額高達 1 兆日圓 (約新台幣 2600 億元)。

同時，台積電全製程漲價帶動外資一波目標價上修潮，瑞信證券推測合理股價從 675 元升至 700 元，外資研究機構 ALETHEIA 更看好台積電至 2023 年每股純益將較今年大增 50%，股價長線上看千元。

不過，大摩指出，隨著台積電緊急漲價，預期聯發科、矽力 - KY 等 14 家台灣晶片廠將受影響，尤其以聯發科、群聯和神盾等毛利率恐較受壓縮。

行政院昨拍板振興五倍券振興措施，最快於 10 月初正式上路，在全國實體店家、攤商皆可以使用，並適用特定電商，預估經濟效益可達 2000 億元，較去年三倍券多出 1 倍以上。

當沖警示新制將自今日起實施，未來只要符合近 6 日和單日當沖比逾 60% 個股，將納入公布注意交易警示機制，而若已在處置股名單中，處置期間將延長至 12 日。

統一投顧認為，考量台股中期技術線型已轉為空頭排列，月線旱季線持續下彎，且目前指數反彈已來到月線壓力區 17100 點附近，同時，科技產業景氣第四季雜音頻傳，而月底 MSCI 季度調整調降台灣權重，短線漲幅空間有限，建議保守應對。