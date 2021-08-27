〈台股盤中〉電金點火最高飆逾150點 與櫃買攜手重登月線

美股四大指數今 (27) 日全數收黑，影響台股開低一度回測半年線、萬七大關，但在電子、金融相繼點火之下帶動一波急拉，指數強漲超過 150 點，最高衝至 17221.29 點，與櫃買指數雙雙重登月線。

股王矽力 - KY 登高一呼，大漲超過 3%，權王台積電最高再度叩關 600 元，其他權值股鴻海、聯電、聯發科都驚驚漲，面板股也帶量上揚，友達、群創、彩晶等全數勁揚。

美國衝刺太陽能，激勵相關概念股表態，碩禾最高亮燈漲停，太極、國碩都大漲超過 5%，茂迪、元晶、達能、聯合再生皆表現亮眼。其餘強勢族群還有被動元件、矽晶圓、PCB 等。

金融股盤中也獲買盤青睞，國泰金、台新金雙雙漲超過 3%，永豐金、華南金、富邦金也都有 2% 以上漲勢，推升金融指數持續領先站穩所有均線之上。

值得關注的是，當沖警示新制今天上路，貨櫃三雄中以萬海破浪而出，翻紅反彈超過 1%，帶動遠雄港、嘉里大榮、華航、長榮航、長榮等擺脫頹勢小漲，也拉抬運輸指數翻紅。

台股連 4 日反彈後遇月線反壓，今天靠電金權值股助攻終於攻克月線，不過唯一的敗筆在量能，因為當沖警示新制上路，使得台股成交量仍未明顯放大，預估成交量縮至僅約 3000-3300 億元，顯示市場追價仍有疑慮，接下來上檔將遇季線，需要攻擊量放大才可望突破。