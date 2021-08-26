上市公司上半年獲利大增逾兆元 航運暴增42倍居冠、觀光獨憔悴

上市櫃公司今 (2021) 年獲利強強滾，金管會今 (26) 日公布，上半年營收、獲利金額均創 10 年同期最高，其中，上市公司獲利大增超過兆元，所有產業普遍都成長，航運業獲利暴增 42 倍成長居冠，唯獨觀光業虧損；而上櫃公司部分則只有塑膠業衰退。

截至 8 月 16 日，上市櫃公司應申報財報家數共計 1586 家（不含第一上市櫃公司及金融業)，均已於規定期限內完成公告申報。

上市公司今年上半年累計營業收入 15 兆 8872 億元，較去年同期增加 3 兆 519 億元，成長 23.78%；稅前純益為 1 兆 8563 億元，較去年同期大增超過兆元、達 1 兆 332 億元，成長 125.53%，與近十年同期相較，營收及獲利金額均為最高。

上市公司上半年獲利之所以繳出年增兆元的好成績，主要是航運、半導體、塑膠所貢獻，其中，航運業因補庫存需求強勁，缺櫃及塞港造成運能供給吃緊，使運價維持高檔，獲利從去年同期僅 49.65 億元，今年上半年獲利飆高到 2162.65 億元，一年暴增 42 倍。

上市半導體業則受惠疫情加速數位轉型，5G 應用及高階運算需求持續成長，而推升獲利至 5197.42 億元，年增 1694 億元、增幅 48%；塑膠工業則因終端需求熱絡，加上去年同期油價較低，致獲利年成長 1374 億元。

上櫃公司 (不含第一上櫃公司) 部分，今年上半年累計營業收入為 1 兆 2042 億元，較去年同期增加 2024 億元，成長 20.20%；稅前純益為 1394 億元，較去年同期增加 468 億元，成長 50.54%，與近十年同期相較，營收及獲利金額均為最高。

上櫃公司成長前三大的產業包括半導體業、電子零組件業和鋼鐵工業。其中，半導體業因市場需求增加，客戶拉貨動能放大，產能利用率提升，獲利因而增加；電子零組件業因下游印刷電路板產業景氣回升，加上疫情後訂單回籠所致；鋼鐵工業因市場需求暢旺及國際鎳價上漲，帶動價量成長。

雖然上市櫃公司獲利大好，但上市公司中，觀光業因受疫情衝擊，加上配合政府政策暫停營業，導致產業獲利比去年同期衰退 4.79 億元，上半年合計虧損達 9.35 億元；上櫃公司則是塑膠工業獲利年減 0.9 億元。