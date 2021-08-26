永豐實瞄準3趨勢拓展成長動能 預計9月下旬掛牌上市

永豐餘消費品實業 (6790-TW) 今 (26) 日舉辦上市前業績發表會，營運瞄準民生消費市場的 3 大發展趨勢：疫後經濟、宅經濟、綠色經濟，未來將持續開發健康天然、熟齡商機、綠色商機三大主軸商品，預計 9 月下旬掛牌上市，成為台灣營業規模最大的民生消費性產品上市公司。

股利政策部分，永豐實表示，公司一直尋找成長性的發展策略、並積極投資自動化設備、尋求策略合作等，因此，股利配發都會根據當年度的投資規劃、及資金需求來提案，但原則上會維持可分配盈餘的 8 成。

永豐實董事長何奕達於業績發表會細數家庭用紙的發展，他表示，早年臺灣的廁所用紙都是像拜拜「金紙」一樣粗糙的馬糞紙，1946 年永豐餘創辦人何傳 (信誼) 運用生產水泥紙袋紙需要折紋的延展性，讓紙袋摔到地上不易破的特性，生產出臺灣第一張壓紋衛生紙。

何奕達進一步表示，當 1980 年代還是以平板衛生紙為主流時，二代創辦人何壽川看見消費者使用不便，遂以歐美面紙不斷連抽形式爲本，開發自動化生產設備，讓台灣第一包抽取式衛生紙因此誕生；這個決定更讓五月花從競爭激烈的臺灣衛生紙品牌中脫穎而出，成為抽取式衛生紙的領導者，家庭用紙也成為永豐實的根本。

永豐實總經理徐志宏表示，目前實收資本額 24.49 億元，員工人數超過 1400 人，生產據點包括台灣楊梅、清水及中國大陸揚州、昆山紙品廠，以及台灣桃園潔品廠。

永豐實旗下紙品品牌以不同產品定位區隔，包含「五月花」、「得意」、「柔情」；根據 2020 年東方線上電子發票銷售數據資料，在臺灣，每 3 個人就有 1 人購買永豐餘消費品實業的紙品。

家庭用紙以外，也發展潔品品牌，包括：臺灣消費者認知天然潔品居冠的「橘子工坊」及以香氛為主要訴求的「植淨美」與「得意」。

永豐實近年營運表現亮眼，2019、2020 年合併營收為 105.49 億、101.48 億，稅後純益歸屬於母公司 4.65 億、14.87 億，每股純益 (EPS)1.92 元、6.12 元，配發現金股利 1.7 元及 4 元。

永豐實今年營運也延續動能，上半年合併營收 50.17 億元，年曾 0.03%，惟因潔品銷售比重略降，使毛利率 30.72%、營益率 15.6%，略低於去年同期 32.21%、16.37%。不過，受惠匯兌收益帶動業外顯著轉盈挹注，稅後純益歸屬於母公司 6.75 億元，年成長 5.36%，每股純益 (EPS)2.76 元。

展望未來，永豐實瞄準民生消費市場的 3 大發展趨勢：疫後經濟、宅經濟、綠色經濟。徐志宏表示，COVID-19 疫情對民眾衛生意識、家庭生活習慣造成永久性的行為改變，消費者相較以往更重視居家生活的清潔衛生。

依據永豐餘消費品實業電商服務銷售大數據分析，臺灣三級警戒前後（2021 年 1-4 月與 5-7 月相較），清潔用品銷售月均成長 63%，制菌抗病毒清潔產品更成為消費者首選。

永豐實洞察消費者對清潔抗疫的重視，推出取得美國 FDA 規範實驗室驗證的洗 COVID-19 病毒洗衣精，相關潔品銷量將持續成長，從 2018 年、2019 年的潔品營收成長率「個位數」，成長到 2020 年已達 14%。。

疫情也帶動宅經濟電商銷售，永豐實電商服務近三年發展飛速成長，紙品營收成長超越 2 成，潔品更近乎翻倍成長。

此外，目前中國大陸家庭用紙使用以面紙及廁所捲紙為大宗，廚紙市場滲透率不到 5%，潔品市場也以石化原料產品為主。永豐實看準抽取式衛生紙及廚房紙巾的高度成長潛力，以及消費者對天然抗菌清潔用品的安心需求，積極佈局新市場。

除了健康天然的策略，面對高齡化、小家庭化趨勢，永豐實也將創新開發跨品牌輕量化產品，預計開發銀髮族商品、個人清潔用品、個人保養商品等。