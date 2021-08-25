三星摺疊新機9/10登台 電信商祭優惠衝刺

台灣三星今 (25) 日宣布，新 5G 摺疊手機 Galaxy Z Fold3 與 Galaxy Z Flip3 預計 9 月 10 日登台上市，售價 32,888 元起，電信三雄各擁獨家銷售機種，用戶申辦 1399 元以上 5G 資費、綁約 48 個月，部分機款即 0 元帶走。

中華電 (2412-TW) 是國內唯一銷售全系列旗艦新機的電信商，預計自 26 日 12 點起在網路門市限量預購，祭出精采 5G 購機優惠方案，用戶月繳 1399 元以上，搭配舊機換新機加碼折 3000 元，再送購物金最高 2000 元。

另外，中華電獨家銷售 Galaxy Z Fold3 5G 512G，用戶申辦 5G 1399 元、綁約 48 個月，手機只要 0 元，提供幻影黑、絨絲白、石墨綠等經典色系與新色機種。

台灣大 (3045-TW) 則獨賣 Z Flip3 5G 128G 日落紫款式，空機價 30,888 元，搭配 1,399 元資費、綁約 48 個月，專案價 0 元；Z Fold3 5G 256G 空機價 56,888 元，搭配 2699 元資費、綁約 48 個月，同樣 0 元入手，且可參加抽獎，有機會將市價 139,900 元三星 65 型 Neo QLED 8K 量子電視帶回家。

台灣大透過新機擴大應用服務，用戶申辦 1399 元以上指定資費，除了享有新機專案優惠價外，更可獲得 GeForce NOW 雲端遊戲平台、OTT 平台 myVideo 及 MyMusic 各 3 個月免費體驗，VIP 用戶續約最高再省 5,000 元。

遠傳 (4904-TW) 祭出多項優惠方案，用戶搭配「遠傳心 5G」方按，月付 1,399 元，原價 30,888 元的 Galaxy Z Flip3 5G 128G 版本，只要 0 元；另外，5G 週年慶期間再加碼，申辦最新 Galaxy Z Fold 3/Z flip 3，手機現折 2000 元。

遠傳也端出破萬元好禮，包括實體門市限定方案，送日本 LINTEC 抑菌包膜、網路門市限定申辦就送三星原廠 25W 快充旅充組，指定資費再享 1000 遠傳幣、白金會員續約最高再折 5000 元、舊機換新機限時加碼再多折 4000 元等。

亞太電 (3682-TW) 表示，Galaxy Z Flip3 5G 搭配 5G 指定方案，約期 36 期，專案價 0 元起，不僅享有 80MHz 大頻寬 5G 高速上網服務，還能帶走 Gt TV 隨選館、Catch Play 或 KKBOX Hi-Res 無損音質影音奇饗包。