三星摺疊機Galaxy Z系列 8/25在台亮相

台灣三星今 (19) 日宣布，下半年旗艦摺疊機 Galaxy Z 系列將於 8 月 25 日在台亮相，屆時將發布兩款新機台灣售價與規格版本，以三星新機銷量目標來看，有望維持去年 Note 系列水準，占整體產品線比重至少 1 成，台供應鏈營運受惠。

三星今年推出全球首款防水摺疊新機，包括左右摺的 Galaxy Z Fold 3 以及上下摺的 Galaxy Z Fold 3，雖然尚未公布台灣定價，但 Thom Browne 限量版率先在台上市，其中，Galaxy Z Fold3 Thom Browne 限量版建議售價 99,888 元、Galaxy Z Flip3 Thom Browne 限量版價格則是 65,888 元。

市場推測，三星摺疊機 Galaxy Z 系列登台後，有可能是 8 月 26 日開放預購、9 月初開放取貨。

三星摺疊新機有別以往定位在精品、高單價，主要銷售對象鎖定高階族群，今年下半年是要讓摺疊機成為市場主流，考量消費者對摺疊機需求包括價格與耐用性，因此今年摺疊機定價將讓消費者降價有感。

隨著新機即將登台，台系供應鏈有望受惠，包括散熱廠雙鴻 (3324-TW)、泰碩 (3338-TW)，軸承廠兆利 (3548-TW)、富世達 (6805-TE)、軟板廠嘉聯益 (6153-TW)、觸控模組廠 TPK-KY(3673-TW)。

根據研究機構 StrategyAnalytics 指出，全球摺疊智慧型手機市場規模預計 2021 年將達 650 萬台，年增 3 倍，2025 年將超過 1 億台，年複合成長率達 113%。根據研究機構 DSCC 報告指出，2020 年三星於全球摺疊智慧型手機市場市占率達 87%，位居首位。