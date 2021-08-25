英國8月零售銷售額 創下近7年來最大增幅

根據英國工業聯合會 (CBI) 在週二 (25 日) 公布的最新產業數據顯示，英國零售商在 8 月的銷售額創下近 7 年來最大增幅，訂單也創下新高，不過庫存跌至歷史新低，給價格帶來壓力。

數據顯示，英國 8 月零售銷售額與去年同期相比的指標從 7 月份的 + 23 飆升至 + 60，創下 2014 年 12 月以來的新高，高於市場原先預期的 + 20。

CBI 經濟學家 Alpesh Paleja 表示，消費者需求及支出，正刺激經濟從新冠肺炎疫情中復甦，但是相關支出預期將在今年底趨於穩定。此外，Paleja 也表示，有跡象表明企業運營仍面臨嚴峻挑戰，庫存水準再創歷史新低，進口滲透率下降。

另外，持續的勞動力短缺加劇了生產問題。不過，對於曾與染疫者接觸過但已經完全接種疫苗的人，政府放寬了自我隔離規定，有助於緩解零售商人員短缺的問題。

報告中也表示，截至 8 月的三個月內，零售銷售物價快速上漲，漲幅創下 2017 年 11 月以來的新高，該機構預計下一季應該也會出現相似的情況。

不過，據市場研究公司 GfK 公布的最新調查數據顯示，英國今年 8 月消費者信心指數意外微幅下滑至 - 8，低於市場預期，但仍高於疫情前的水準。

由於英國疫苗接種進展和商業活動逐步重新開放，消費者信心指數自 2 月以來強勁上揚。然而，在過去三個月中，傳染性更強的 Delta 變種病毒肆虐，對消費者信心造成了打擊。